Nơi hai cõi âm dương lẫn lộn ở Manila / Vòng quanh Manila bằng xe Jeepney

Manila - thủ đô của Phillipines, mang trong mình sự giao thoa giữa nét trầm mặc và hiện đại. Đặt chân đến Manila đồng nghĩa với việc bạn đang có cơ hội khám phá những góc tuyệt đẹp của Manila từ lối sinh hoạt của người dân, ẩm thực cho đến kiến trúc cổ kính. Không cần nhiều thời gian, bạn chỉ cần một ngày là đủ.

9h: Chuyến xe buýt 'Nhảy lên nhảy xuống'

Ở Manila có một dạng xe buýt du lịch có tên gọi rất lạ: "Nhảy lên nhảy xuống" (Hop On Hop Off). Ngồi trên xe buýt này là cách tuyệt vời để bạn tìm hiểu về Manila. Sẽ mất khoảng 2 giờ để xe buýt chạy một vòng quanh thành phố. Bạn sẽ thấy viện bảo tàng Ayala, trung tâm phim Manila, khu thương mại mua sắm của Phillipines, công viên Rizal và nhiều nhà thờ lớn... Hơn 80% người dân ở đây theo Thiên Chúa giáo và đó là lý do Manila có nhà thờ ở khắp nơi.

Ngồi trên chuyến xe buýt "Nhảy lên nhảy xuống", bạn không có nhiều thông tin từ hướng dẫn viên du lịch, nhưng bù lại bạn có thể ngắm nhìn đường phố theo cách riêng và hòa vào câu chuyện với những người tài xế. Xe buýt "Nhảy lên nhảy xuống" hoạt động từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, phí ngồi xe cả ngày khoảng 700 peso (tương đương 300.000 đồng). Các khách sạn đều có bản đồ trạm xe buýt đón khách.

10h30: Đến thành cổ Intramuros

Từ xe buýt, bạn có thể xuống nhà thờ lớn Manila ở quận Intramuros. Intramuros được bao bọc bởi tường thành có từ thế kỷ 16, nằm giữa công viên Rizal và dòng sông Pasig chảy vào vịnh Manila. Bên trong những bức tường thành cao từng là văn phòng chính phủ, bệnh viện trường học, nhà thờ, nhà ở được nối với nhau bằng những chiếc cầu có thể nâng lên hạ xuống qua những con mương.

Bạn có thể trên xe ngựa kéo để tham quan thành cổ Intramuros. Ảnh: justjeric

Intramuros được xem là chứng tích lịch sử vì theo thời gian khu tường thành này đã trải qua hầu hết các cuộc xung đột lớn và cuộc xâm lược trước khi Phillipines dành độc lập. Nếu trời quá nóng bức, bạn có thể tham gia tour hoặc ngồi xe ngựa kéo. Vé vào thành cổ Intramuros là 75 peso (khoảng 36.000 đồng).

12h30: Hành trình trên xe jeepney

Jeepney là phương tiện đi lại công cộng rẻ và phổ biến ở Manila. Bạn dễ dàng bắt được xe jeepney trên đường phố Manila. Đây là loại xe tự chế với phần đầu là xe jeep, còn phần sau được bố trí hai băng ghế ngồi song song giống xe lam. Xe hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, với giá xe khoảng 8 peso (4.000 đồng) cho mỗi lần lên xe.

Ở Manila, bạn sẽ bắt gặp nhiều chiếc xe jeepney đầy màu sắc trên đường phố. Ảnh: inpolis

Mỗi chuyến trên jeepney không chỉ có riêng bạn, mà còn nhồi nhét khoảng 20 người ở phía sau, do đó có thể nói bạn đang hòa mình thật sự với dân địa phương. Ngoài Jeepney, bạn còn có thể chọn phương tiện vận chuyển khác như xe đạp kéo hoặc xe ba bánh với thùng xe bên cạnh.

13h30: Gọi món ở Jollibee

Dù đang ở nơi nào của Manila, bạn đều có thể tìm thấy nhà hàng Jollibee. Để nhận ra Jollibee, bạn nên tìm logo một chú ong đội chiếc nón đầu bếp và cười. Ở Phillipines, Jollibee rất nổi tiếng, và bạn có thể thử món hamburger bò, cơm, gà rán hay palabok fiesta (một loại mì của Phillipines có bò, tôm, cá và trứng) ăn cùng với khoai tây chiên. Giá cho bữa ăn của bạn sẽ khoảng 100 peso (tương đương 50.000 đồng).

15h: Ngạc nhiên với cung điện Dừa

Để tránh xa tiếng ồn trên phố Manila, bạn có thể tìm đến cung điện Dừa, được xây dựng theo yêu cầu của đệ nhất phu nhân đầu tiên của Phillipines Imelda Marcos vào năm 1978. Cung điện được xây với kinh phí 37 triệu đôla, từ những vật liệu tự nhiên như đèn treo bằng gáo dừa, khăn trải giường làm từ tơ chuối. Cung điện hai tầng với 7 phòng ngủ này được dùng để đón tiếp giáo hoàng John Paul đệ nhị vào chuyến thăm năm 1981, nhưng ông từ chối vì nó quá phô trương.

Đồ dùng trong phòng được làm hoàn toàn bằng tre và mây kết hợp với khung thân cây dừa. Ngoài ra, trong cung điện cũng được trưng bày những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng Phillipines.

16h30: Trốn nóng ở khu mua sắm

SM Mall of Asia, khu mua sắm lớn thứ tư thế giới, dài gần 1 km nằm cạnh vịnh Manila. Ngoài quả địa cầu bằng đồng nổi tiếng ở cửa vào, khu mua sắm có hơn 750 cửa hàng bán lẻ của những thương hiệu hàng đầu, 220 quán cà phê và nhiều cửa hàng ăn... Nếu không muốn mua sắm, bạn có thể vào đây trượt băng, chơi bowling hoặc chỉ đơn giản ngồi nghỉ dưới những tán cây nhân tạo.

18h: Ăn hải sản gần bờ biển

Mặt trời đang lặn dần và bụng của bạn cũng bắt đầu sôi lên, vậy thì hãy đến nhà hàng hải sản nằm gần bờ biển. Bạn có thể chọn những thực phẩm tươi cho bữa ăn từ chợ hải sản gần đó. Phục vụ sẽ hỏi bạn thích món ăn của mình chế biến như thế nào. Chẳng hạn như cá tẩm phô mai, tôm nướng hay dùng nước sốt chanh bơ... Trong lúc chờ bữa ăn được đem ra, bạn có thể uống một ly nước xoài, hát cùng nhóm nhạc góp vui vốn có sẵn trong nhà hàng để phục vụ thực khách.

20h: Tráng miệng với món halo-halo

Sau khi dùng xong hải sản ở bãi biển, bạn có thể bắt taxi đến khách sạn The Peninsula. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Manila. Có 2 cầu thang uốn lượn quanh mặt tiền của khách sạn tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Tuy nhiên, bạn đến khách sạn Peninsula để thưởng thức món tráng miệng đặc biệt tên là halo-halo.

Chắc chắn bạn không thể nào cưỡng lại món tráng miệng halo-halo này ở Manila. Ảnh: nytimes

Thông thường, món này gồm đá bào, trái cây, sữa đặc, kem và nhiều thứ khác được bỏ trong một ly cao. Halo-halo ở The Peninsula thì được đặt trong một cái tô, gồm kem, mít, đậu đen ngọt, bánh trứng, đậu phộng... Vị của nó thật sự rất tuyệt. Giá của halo-halo là 400 peso (190.000 đồng).

Thảo Nghi