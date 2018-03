Dublin và trải nghiệm 7 ngày đáng nhớ / 10 câu nói khiến người Anh không muốn tiếp lời

Với những con đường nhỏ quanh co bên các tòa nhà cổ, những quán rượu truyền thống tấp nập khách..., Dublin - thủ đô của Ireland - là điểm đến hầu hết khách du lịch yêu thích. Dưới đây là một số hoạt động để bạn tham khảo nếu dừng chân tại đây trong 24h.

Tìm hiểu quá khứ tại lâu đài Dublin

Lâu đài Dublin là di tích lịch sử hấp dẫn tại thủ đô của Ireland. Ảnh: beautyplace.

Nằm tại trung tâm thủ đô Ireland, lâu đài Dublin được xây dựng vào năm 1204. Tới nay, nơi đây vẫn giữ nét kiến trúc cổ xưa độc đáo như các bức tường thành phòng thủ kiên cố, ngọn tháp... Rất nhiều bộ phim đã sử dụng lâu đài làm bối cảnh như "Becoming Jane", "The Medallion", "The Tudors"...

Tới đây, bạn sẽ được tham quan các phòng khánh tiết, hầm ngục, nhà nguyện hoàng gia... Nếu là người quan tâm tới lịch sử, địa điểm này chính là nơi lý tưởng.

Dùng bữa tại The Boxty House

Ireland có khí hậu và đất đai thích hợp để trồng khoai tây. Suốt nhiều thế kỷ qua, loại thực phẩm này được người dân sử dụng hàng ngày. Tại Dublin, The Boxty House là tiệm ăn nổi tiếng với các món chế biến từ khoai tây. Bạn có thể nếm thử bánh khoai tây truyền thống hay pudding khoai tây...

Nhà hàng nằm trong khu vực The Temple Bar sôi động. Không chỉ khách du lịch, người địa phương cũng rất yêu thích nơi đây.

Uống bia tại kho Guinness

Uống thử bia Guinness là một trong những hoạt động du khách nên làm. Ảnh: inspirepattaya.

Guinness là loại bia được sản xuất tại nhà máy của Arthur Guinness ở St. James's Gate từ năm 1759. Đây là một trong số các thương hiệu bia nổi tiếng trên thế giới, được nấu tại hơn 60 quốc gia và bán trên 150 đất nước.

Sở dĩ bia Guinness trở nên đặc biệt vì được nấu từ những hạt lúa mạch, men bia và một loại hoa đặc biệt. Khi rót ra cốc, bia Guinness luôn có một lớp kem trắng phủ trên. Lớp kem này do quá trình nấu bia được pha lẫn với nitơ thay vì CO2 như nhiều loại bia khác.

Kho chứa bia Guinness là điểm tham quan nổi tiếng tại Dublin. Tới đây, du khách được thưởng thức một cốc bia đen chính hiệu và ngắm toàn cảnh thành phố tại tầng 7. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm mua những đồ lưu niệm với giá khá rẻ.

Đi dạo tại The Temple Bar

The Temple Bar là khu vực nằm tại bờ phía nam của sông Liffey. Không giống các điểm đến khác, The Temple Bar mang sắc màu văn hóa được nhiều du khách yêu thích.

Nơi đây có trụ sở của rất nhiều tổ chức như trung tâm văn hóa trẻ em, trung tâm dự án nghệ thuật, viện phim Ireland hay những quán rượu, bar truyền thống... Đi dạo vào buổi tối, bạn sẽ được lắng nghe âm nhạc dân gian Ireland trên phố hay tiếng nói cười của mọi người tại quảng trường Temple Bar.

Diệu Huyền (theo Hopper)