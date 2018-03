Hội An sẽ có khinh khí cầu bay trên độ cao 400 m / Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa trong 2 tháng

Dưới đây là những gợi ý dành cho những bạn không đi chơi xa mà tận hưởng ngày nghỉ ở các thành phố lớn.

Hà Nội

Nếu không đi chơi xa, bạn có thể tham gia lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc, tại trung tâm thương mại Leparc, Gamuda City (Yên Sở, Hoàng Mai), kéo dài đến 22/2/2017. Tại đây cũng có các gian hàng ẩm thực, văn hóa và trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng hai nước. Lễ hội bắt đầu từ 17h, giá vé vào cửa đối với người lớn là 80.000 đồng, trẻ em dưới 1m3 là 50.000 đồng và miễn phí với các bé dưới 80 cm.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ lần đầu diễn ra ở Việt Nam “Thành phố tuyết” là không gian được trang trí để chào mừng lễ Giáng sinh, Tết dương và âm lịch ở khu vui chơi giải trí KizCiti, Vincom Mega Mall (Thanh Xuân, Hà Nội). Mọi thứ ở đây được phủ tuyết trắng xóa, các em nhỏ sẽ được chiêm ngưỡng Ngôi làng tuyết với núi tuyết và ngôi nhà của người Eskimo, tham gia các trò chơi trượt tuyết, ném tuyết, khám phá thành phố tí hon cùng các chú “xì-trum”, làm bạn với gấu Bắc Cực... “Thành phố tuyết” sẽ kéo dài đến hết ngày 31/1/2017.

Tại Hoàng thành Thăng Long, triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” giới thiệu đến du khách những tài liệu, hiện vật trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề chính: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập”; “Hà Nội – 60 ngày đêm khói lửa” (19/12/1946 – 17/2/1947) và “Giải phóng thủ đô 10/10/1954”. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3/1/2017.

Đà Nẵng

Tối 31/12, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra ở khu vực phía Đông đầu cầu Rồng. Màn bắn pháo hoa tầm cao không nhạc nền kéo dài 15 phút, từ 21h15, ngay sau khi cầu Rồng chấm dứt chương trình phun lửa, phun nước. Trước đó, tại đây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân phú quý”.

Đêm 31/12, Đà Nẵng cũng tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017 (Countdown Party 2017) tại khu vực Quảng trường 29/3 đường 2-9 vào lúc 19h30. Những tiết mục âm nhạc sôi động, các hiệu ứng ánh sáng rực rỡ sẽ làm nên một đêm đáng nhớ cho du khách đến thành phố biển Đà Nẵng.

Lễ hội Countdown Đà Nẵng Nguồn: Youtube

Hội An

Dạ hội “Hội An chào năm mới 2017” là chương trình dành cho du khách dịp cuối năm, tổ chức từ 16h ngày 31/12/2016 đến 1h ngày 1/1/2017 tại sân khấu Vườn tượng An Hội, trung tâm phố cổ Hội An. Đây cũng là chương trình chào đón vị khách thứ 2 triệu đến Quảng Nam năm 2016.

Tại sân khấu chính, du khách sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động với màn hòa tấu ban nhạc Hội An, nhảy hip hop, trò chơi xổ số may mắn đầu năm. Tuyến đường Nguyễn Phúc Chu dịp này cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn với các cụm đèn lồng, âm thanh - ánh sáng nghệ thuật và các gian hàng ẩm thực. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội cùng hòa mình vào không khí sôi động của những màn nhảy flashmob và vũ hội hóa trang đường phố đầy màu sắc.

TP HCM

Thành phố sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch, gồm đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2), bắn pháo hoa tầm cao và công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11), bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2017.