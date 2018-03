Nhiều tour lạ, giá tốt tung ra dịp Tết / Đà Lạt, Sa Pa là điểm đến mới nổi của châu Á năm 2017

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2017 kéo dài 3 ngày, nhưng theo ghi nhận tại các điểm đến nổi tiếng, tình hình du lịch không sôi động như năm trước và nhiều cơ sở lưu trú không xảy ra tình trạng “cháy" phòng.

Đà Lạt vốn là điểm đến luôn "cháy" phòng vào dịp Tết dương lịch, nhưng năm nay được dự đoán lượng khách sẽ không quá đông bởi không tổ chức Festival Hoa. Anh Tưởng Hữu Lộc, kinh doanh 4 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn, villa, homestay cho biết, đến nay khách đặt phòng dịp Tết dương lịch chỉ mới đạt 80% số lượng phòng, các năm trước đến đầu tháng 12 là đã kín phòng, một tuần trước Tết xảy ra “cháy” phòng. Du khách cũng có xu hướng chọn lưu trú ở villa, homestay có không gian thoải mái, bếp tự nấu hơn là ở khách sạn khép kín thông thường.

Vòng xoay Lâm Viên đông khách dịp lễ, Tết. Ảnh: Quốc Dũng.

Phú Quốc cũng là điểm đến được yêu thích vào mùa đông. Theo anh Nguyễn Văn Thông, hướng dẫn viên du lịch 7 năm tại Phú Quốc, năm nay đã có thêm nhiều khách sạn, resort 4, 5 sao với hơn 100 phòng đi vào hoạt động, nên sẽ không xảy ra tình trạng "cháy" phòng như mọi năm. Thời điểm này là cao điểm của việc đón du khách nước ngoài, còn khách nội địa chủ yếu đến vào 3 tháng hè.

Là nơi có đông khách quốc tế, nhất là khách Nga và Trung Quốc, Phan Thiết có dịch vụ lưu trú đủ đáp ứng cho dịp Tết này. Bà Phan Thị Phong, đại diện Công ty Du lịch và Truyền thông Bình Thuận cho biết các khách sạn ở Mũi Né đều còn phòng, dự đoán lượng khách Tết này sẽ không đông một cách bất thường hay ồ ạt.

Hội An là điểm đến thu hút cả khách Việt và khách Tây dịp này. Các khách sạn lớn và resort ở Hội An hầu như đã kín khách Tây tới gần 90%. Đại diện Hội An Tourist Holding cho biết, phòng ở đây vẫn còn trống 10-20%, du khách có thể thoải mái đặt. Resort của đơn vị này ở Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng còn chỗ, dù ngày càng đông khách đến làng bích họa Tam Thanh.

Hội An là điểm đến mùa đông hấp dẫn du khách. Ảnh: Võ Rin.

Ở phía Bắc, Tam Đảo và Sa Pa là hai nơi gần như đã kín phòng. Một quản lý khách sạn ở Sa Pa cho biết, phòng đã kín từ dịp Giáng sinh đến Tết dương lịch. Du khách thường đi theo dạng nhóm bạn hoặc gia đình, đặt phòng trước 1-2 tháng. Dự đoán vào ngày Tết có thể diễn ra tình trạng "cháy" phòng vì các nhóm khách trẻ đi tự phát không đặt phòng trước.

Anh Vũ Hiếu (Phú Nhuận, TP HCM) chia sẻ, năm nay Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán khá gần nhau, nên "phải chuẩn bị nhiều thứ, không mặn mà lắm với việc tốn kém chi phí đi du lịch xa". Những ngày nghỉ Tết dương, anh chọn ở lại TP HCM xem bắn pháo hoa, tụ tập cùng bạn bè, hoặc nếu ngẫu hứng sẽ đi biển Vũng Tàu, chứ không đi Nha Trang, Hà Nội như các kỳ Tết trước.

