Gợi ý điểm du lịch sinh thái cuối tuần ở Đồng Tháp / Khám phá Đồng Tháp mùa nước nổi

Vùng Đồng Tháp là nơi lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi phố thị xô bồ và thưởng ngoạn khung cảnh thanh bình với đời sống thôn quê dân dã.

Đồng Tháp nổi tiếng là xứ sen hồng. Ảnh: Hoàng Lộc.

Thời gian

Thời điểm đẹp nhất đến xứ sen hồng này là vào dịp gần Tết Nguyên Đán để cảm nhận sắc màu rực rỡ của những vườn hoa Sa Đéc hoặc vào mùa nước nổi (từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch) để thưởng thức đặc sản, chiêm ngưỡng cảnh từng đàn cò kéo nhau về tổ khi chiều tà…

Phương tiện di chuyển

Đồng Tháp cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km và có nhiều hãng xe khách uy tín và chất lượng chạy tuyến Hồ Chí Minh - Đồng Tháp như Phương Trang, Kim Cương, Quốc Hoàng, Phú Vĩnh Long,…

Vé chủ yếu được bán ở bến xe Miền Tây với giá từ 90.000 đến 120.000 đồng một vé. Du khách cũng có thể chọn xe máy để chủ động di chuyển và tiện cho việc tham quan, tìm hiểu theo lịch trình riêng của mình.

Nơi lưu trú

Giá nhà nghỉ, khách sạn Đồng Tháp khá bình dân, trong khoảng 300.000 - 700.000 đồng một đêm. Một vài khách sạn được du khách ưa thích tại thành phố Cao Lãnh như Sông Trà, Hòa Bình, Mộng Yến, Bình Minh…và ở thành phố Sa Đéc như Bông Hồng, Sa Đéc, Phương Nam…

Ngoài ra, du khách cũng có thể mang lều, trại để thử cảm giác mới trong những khu rừng tràm. Tuy nhiên việc này khá mạo hiểm và cần phải đi theo nhóm.

Ẩm thực

Nem Lai Vung: một món ăn mà bất cứ du khách nào đến Đồng Tháp nên thưởng thức. Nem được làm từ thịt, bì heo và một số gia vị như tiêu, ớt, tỏi được bọc trong các lớp lá chuối xanh mướt. Có những bí quyết riêng làm nên chiếc nem thơm ngon, người dân nơi đây đã tạo dựng được thương hiệu nổi tiếng đến mức dân gian truyền nhau câu ca dao: Lai Vung là xứ lạ lùng. Nem chua mà ngọt, thơm nồng mà say”. Giá nem khoảng 30.000 - 40.000 đồng một hộp (10 chiếc).

Quýt hồng: loại đặc sản chỉ có ở huyện Lai Vung, nhiều nơi khác cũng có trồng nhưng chất lượng và mùi vị không bằng do đặc thù về thổ nhưỡng. Giá dao động 20.000 - 34.000 đồng một kg.

Vườn quýt hồng trĩu quả. Ảnh: Văn hóa Lai Vung.

Cơm huyết rồng: được nấu từ gạo huyết rồng - một giống lúa được trồng ở vùng nước ngập sâu hạt lúa mẫy màu đỏ nâu, bẻ đôi hạt gạo vẫn còn màu đỏ bên trong. Đây là loại gạo có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng sắt, kẽm, canxi, hay được dùng làm bột dinh dưỡng cho mọi người trong gia đình. Cơm được nấu từ loại gạo huyết rồng có mùi thơm ngậy càng nhai càng có vị ngọt và béo bùi.

Cá lóc nướng lá sen non: du khách đến Đồng Tháp hẳn sẽ không thể quên được vị chan chát của lá sen non khi ăn cùng với cá lóc nướng. Nước chấm là mắm me vừa chua, vừa ngọt, vừa có chút cay cay làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Giá một con lóc nướng dao động từ 130.000 đến 150.000 đồng và được bán nhiều tại các điểm du lịch Tràm Chim, Gáo Giồng, Xẻo Quýt, Đồng sen Tháp Mười…

Cá lóc nướng lá sen thơm ngon hương vị đồng quê. Ảnh: Dacsanmientay.

Chuột đồng: được đánh giá là món ăn độc đáo của miền Tây vào mùa nước nổi, mùa gặt lúa... chuột được chế biến thành các món như chuột nướng, chuột quay lu, chuột xào rau răm. Nghe đến chuột đa phần du khách đã cảm thấy sợ nhưng với mùi vị thơm ngon của món ăn cũng khiến khá nhiều người khó cưỡng lại.

Lẩu cá linh bông điên điển: một trong những món ăn đặc trưng mùa nước nổi. Bông điên điển có hương vị rất đặc biệt, có độ giòn thơm, bùi, béo thường dùng để ăn lẩu, nấu canh chua, làm gỏi... Cá linh là loại cá hầu như chỉ xuất hiện vào mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Cá linh ngon nhất vào đầu mùa, khi đó cá còn non, xương mềm, to bằng ngón tay út, có màu trắng bạc lấp lánh nên thịt ngọt, béo. Vị độc đáo của món lẩu cá linh bông điên điển là vị ngọt của cá linh, vị chua chua, thơm giòn của bông điên điển. Lẩu cá linh có thể ăn kèm với bún tươi hoặc cơm nóng, nước mắm mặn pha ớt để chấm cá linh. Giá một suất lẩu cá linh cho 4 người ăn trong khoảng 150.000 - 200.000 đồng.

Điểm tham quan

Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm tại xã Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc, được phù sa sông Tiền bồi đắp hàng năm. Với hơn 100 năm tuổi đời, làng là nơi chuyên trồng và cung cấp các loại hoa, cây cảnh, bon sai cho các khu vực trong và ngoài nước, đặc biệt hơn là vào các dịp lễ Tết, ngày hội lớn của địa phương.

Cánh đồng hoa cúc mâm xôi đang nở hoa. Ảnh: Hoa kiểng Lý Khanh.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê: tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Sa Đéc. Ngôi nhà được xây dựng năm 1895 này đặc trưng bởi sự kết hợp giữa lối kiến trúc Đông Tây. Bên ngoài được trang trí theo kiểu Trung Hoa, bên trong có 3 gian theo truyền thống nhà người Việt với các cánh cửa gỗ được chạm khắc công phu. Ngôi nhà còn nổi tiếng bởi là bối cảnh chính của phim Người tình của đạo diễn Jane March. Phim kể về chuyện tình lãng mạn không biên giới giữa ông Huỳnh Thủy Lê với nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras.

Chùa Kiến An Cung nằm tại trung tâm thành phố Sa Đéc, chùa được một nhóm người Hoa ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) xây dựng năm 1924. Hằng năm chùa có 2 ngày lễ tế: ngày 22/2 và ngày 22/8 âm lịch. Mỗi 3 năm có lập đàn cúng cầu siêu cho dân chúng quá vãng và cầu cho quốc thái dân an.

Chùa Phước Kiển (hay còn gọi là Chùa Lá Sen) tọa lạc tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành. Chùa trồng một loại sen có lá khổng lồ với đường kính từ 1,5 đến 2 m, dày, gân lá to, mép cao đến 4-5 cm làm lá giống như một cái nia trông lạ mắt. Đặc biệt lá có thể chịu được sức nặng của một người lớn đến 70kg.

Lá sen khổng lồ trong khuôn viên chùa Phước Kiến. Ảnh: Thịnh Duy Quách.

Lăng Cụ phó Bảng nằm ở thành phố Cao Lãnh và được chia làm 2 khu vực chính (khu 1gồm mộ và nhà lưu niệm, khu 2 gồm nhà sàn và ao cá Bác Hồ). Đây là công trình ghi ơn người có công sinh thành ra chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm vào ngày 27/10 âm lịch, người dân và du khách tụ hội về để tổ chức lễ giỗ cụ Phó Bảng trong không khí trang nghiêm như một lễ hội lớn của địa phương.

Khu di tích Xẻo Quýt: một trong những điểm về nguồn của du khách mỗi khi có dịp về Đồng Tháp. Nằm ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh khu di tích có diện tích khoảng 50 ha sẽ mang đến cho bạn một cảm giác như lạc vào rừng nguyên sinh với khung cảnh tuyệt đẹp.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng tọa lạc tại ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh có diện tích lên đến 1.700 ha và chủ yếu là rừng tràm. Du khách đến với Gáo Giồng sẽ cảm nhận được sự thanh bình và thích thú khi lênh đênh trên xuồng ba lá đi qua các kênh rạch, chạy xe đạp trong rừng tràm, nghỉ mát tại chòi lá và thưởng thức các loại đặc sản mùa nước nổi.

Vườn quốc gia Tràm Chim là điểm du lịch sinh thái nổi bật của Đồng Tháp thuộc địa phận 7 xã của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Với diện tích hơn 7.000 ha cùng cảnh quan tuyệt đẹp, bao la sông nước, rừng tràm ngút ngàn và thảm động thực vật phong phú (hơn130 loài khác nhau); Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới.

Một góc khu Ramsar trong Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Mến Nguyễn.

Đồng Sen Tháp Mười: vừa được khai thác khoảng 1 năm, đây là điểm đến thu hút được khá đông khách thập phương đến tham quan. Đồng Sen nằm ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, cách thành phố Cao Lãnh 40 km, du khách tới đây có dịp tận hưởng bầu không khí vô cùng êm dịu, được thử mình trong trang phục áo bà ba, nón lá đậm chất thôn quê. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các món ăn làm từ sen như: chè sen, xôi sen, gỏi gà ngó sen, cá lóc nướng lá sen,…

Khu di tích Gò Tháp với diện tích bảo tồn khoảng 300 ha tại huyện Tháp Mười. Khu di tích gồm các cụm chính: Gò Tháp Mười, Gò Minh Sư, Gò Bà Chúa Xứ, Miếu Hoàng Cô, Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, hố thám sát,… Hằng năm, tại di tích Gò Tháp tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của Bà Chúa Xứ - ngày 15 tháng 3 âm lịch và 2 vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Võ Duy Dương, Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều - ngày 15 tháng 11 âm lịch. Nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh và trình diễn dân gian được tổ chức sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách thập phương.

Quà mang về

Bánh phồng tôm Sa Giang, trà Nhị Sen, nem Lai Vung, quýt hồng, xoài Cát Hòa Lộc…..là những món quà gọn nhẹ và đặc trưng cho Đồng Tháp mà du khách có thể mua về để biếu hoặc tặng cho gia đình và bạn bè.

Mến Nguyễn