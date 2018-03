Được biết đến như là thành phố không nghỉ với hàng trăm khu mua sắm, giá cả hợp lý và nhiều địa điểm du lịch tuyệt vời, Hong Kong đang trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách Việt Nam. Một vài bí quyết dưới đây sẽ giúp kỳ nghỉ của bạn thêm trọn vẹn.

Du lịch tự túc

Du lịch tự túc sẽ giúp bạn khám phá được nhiều hơn và thoải mái hơn về thời gian so với đi du lịch theo tour, bởi các tour đều chỉ đi đến một số địa điểm nhất định, và đa số chỉ được tham quan, mua hàng ở các địa điểm do công ty tổ chức tour lựa chọn. Nếu biết cân đối tài chính hợp lý, chi phí đi du lịch tự túc sẽ rẻ hơn so với đi theo tour khoảng 30-40%.

Hong Kong là một điểm đến hấp dẫn cho những người thích mua sắm.

Lựa chọn thời điểm thích hợp

Tháng 5 và 12 hàng năm thường là mùa giảm giá tại Hong Kong. Lễ hội mua sắm Hong Kong (Hong Kong Shopping Festival) được bắt đầu từ giữa tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, nhưng từ cuối tháng 6, nhiều cửa hiệu, trung tâm mua sắm đã bắt đầu tung ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, với mức giảm giá có thể giảm đến 70% cho tất cả các mặt hàng, sản phẩm và dịch vụ.

“Săn” vé máy bay giá rẻ

Giá vé máy bay từ TP HCM hoặc Hà Nội đi Hong Kong dao động khoảng từ 4 đến 8 triệu đồng. Các hãng hàng không thường xuyên có chương trình bán vé giá rẻ, tuy nhiên để “săn” được các loại vé này cũng không đơn giản. Một tin vui đối với những người đang có dự định mua vé máy bay đi du lịch Hong Kong là ngân hàng Standard Chatered đang phối hợp cùng hãng hàng không Cathay Paciffic triển khai chương trình ưu đãi mua một tặng một (vé khứ hồi hạng phổ thông) và mua 1 tặng 1/2 (vé khứ hồi hạng thương gia) cho chủ thẻ ghi nợ của ngân hàng này trong thời gian từ ngày 15/5 đến 15/6, và có hiệu lực sử dụng đến 30/11.

Đặt khách sạn

Giá thuê phòng khách sạn ở Hong Kong khá cao, bạn có thể đặt qua các đại lý du lịch hoặc mạng Internet tại các trang web có uy tín và có mức giá hợp lý như www.booking.com, www.agoda.com. Khách sạn ở Hong Kong cũng thường có các đợt giảm giá nên nếu có kế hoạch từ sớm, bạn có thể lên mạng để săn voucher giá rẻ.

Tìm bản đồ và lập kế hoạch lộ trình

Trước khi đi bạn cần tìm bản đồ du lịch Hong Kong, lựa chọn các địa điểm muốn đến để nghiên cứu lộ trình, tìm phương tiện di chuyển thích hợp nhất nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Tiện lợi và đơn giản nhất là sử dụng bản đồ trực tuyến Google Maps trên điện thoại và máy tính bảng.

Phương tiện di chuyển

Du khách đến Hong Kong có thể lựa chọn 3 loại phương tiện giao thông chủ yếu là xe bus, taxi và tàu điện ngầm. Nếu đoàn đông người, bạn có thể đi taxi. Tàu điện ngầm tiện lợi, đi nhanh, không lo tắc đường nhưng bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều. Xe bus là phương tiện rẻ nhất.

Thanh toán bằng thẻ

Khi đi du lịch bạn nên mang theo thẻ thanh toán quốc tế và không quên kiểm tra thông tin để xem ngân hàng của bạn có đang triển khai chương trình khuyến mại nào không. Ngân hàng Standard Chatered (Việt Nam) trong thời gian từ nay đến 31/8 đang có chương trình hoàn tiền 5% khi thanh toán quốc tế bằng thẻ ghi nợ Platinum và 3% đối với thẻ Priority tại tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Hong Kong.

Đừng quên mặc cả khi mua hàng

Giá cả các mặt hàng, đặc biệt là hàng hiệu ở Hong Kong thường thấp hơn các nước khác từ 20 đến 30% nhờ vào chính sách miễn thuế. Tuy nhiên bạn cũng nên mặc cả khi mua hàng, đặc biệt là ở các chợ dành cho khách du lịch. Ngoài ra, cũng nên tránh mua hàng ở khu Đại lộ Habour City vì ở đây giá cả đắt đỏ hơn so với các nơi khác từ 30% đến 50%.

Phương Thảo