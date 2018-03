10 lưu ý khi đi ăn nhà hàng trên đường du lịch / Mẹo lưu giữ và khoe khéo kỷ vật sau chuyến đi

Trang 10best vừa đưa ra các lưu ý giúp du khách có quyết định đúng đắn khi sử dụng nước lọc trên đường du lịch.

Uống nước đóng chai

Hãy coi đây là một nguyên tắc và hãy chắc chắn nó vẫn còn được niêm phong nguyên vẹn khi đến tay bạn. Tại nhiều quốc gia, vấn đề về nước sạch đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu, bạn tốt nhất nên dùng nước đóng chai ở bất kỳ nơi nào mình đến như khách sạn, nhà hàng, quán cà phê...

Uống nước đóng chai là một trong những lựa chọn hợp lý khi đi du lịch. Ảnh: 10best.

Không dùng đá

Phần lớn các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng đều sử dụng nước sạch, đã được lọc để làm đá. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy lăn tăn về vấn đề vệ sinh, hãy bỏ qua nó. Trang 10best cũng lưu ý du khách rằng tại một số khách sạn, nhà hàng nhỏ họ không có đủ điều kiện để sử dụng nước đã lọc và do đó bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng đá.

Bỏ qua món salad

Hầu hết các khu nghỉ mát lớn đều cam kết nước mà họ sử dụng đã được lọc sạch hai lần. Tuy nhiên, bạn vẫn nên suy nghĩ trước khi dùng salad - vì đây là món bạn phải ăn sống và rau, quả chỉ rửa qua nước lã. "Nếu không quá thèm ăn, hãy bỏ qua chúng vì không phải nhà hàng nào cũng làm đúng quy trình an toàn thực phẩm"..

Trừ các nhà hàng cao cấp, uy tín, bạn nên cân nhắc khi ăn salad tại các nhà hàng địa phương. Ảnh: 10best.

Dùng để đánh răng

Có thể ở một số quốc gia trên thế giới, nước lọc của họ tuyệt đối sạch. Nhưng tại nhiều nơi, bạn không thể biết chắc chắn nguồn nước bạn uống lấy từ đâu. Do đó, nếu cẩn thận bạn có thể sử dụng nước đóng chai để đánh răng, rửa mặt. Khi tắm, bạn cũng nên hạn chế uống nước từ vòi sen.

Uống loại nước an toàn

Các loại nước an toàn là những đồ uống đã được tiệt trùng (nước đun sôi 100 độ C), nước lên men hoặc có ga. Do đó, ngoài nước lọc khi đi du lịch tới một số nơi, bạn cũng nên sử dụng các loại nước đóng hộp khác.



Tự lọc nước

Nếu đến các quốc gia mà đời sống vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu và nước sinh hoạt vẫn còn hạn chế, bạn nên mang theo các viên lọc nước, khử trùng để đảm bảo an toàn cho chính mình, tránh mắc phải các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước.

Hỏi thẳng khách sạn

Nếu bạn có bất kỳ điều gì nghi ngờ, thiếu an tâm có thể gọi thẳng đến nhà nghỉ, khách sạn nơi bạn đặt phòng để hỏi về độ an toàn của nguồn nước mình đang sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào trang web Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, để có thể được hướng dẫn về cách sử dụng các rắc rối khi sử dụng nước không sạch.

