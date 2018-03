Khách sạn ma với những con quái vật dưới gầm giường / 10 dịch vụ khách sạn lạ lùng trên thế giới

Jacob Tomsky - tác giả cuốn sách Heads in Beds: A Reckless Memoir of Hotels, Hustles, and So-Called Hospitality - là người có thâm niên trong ngành công nghiệp khách sạn. Anh vừa tiết lộ một vài bí mật về các khách sạn được đúc kết từ kinh nghiệm những năm tháng đứng tại quầy lễ tân của mình.

Không dùng cốc uống nước trong phòng khách sạn

Theo Jacob, nhân viên phục vụ phòng thường dùng mọi cách để những chiếc ly thủy tinh trong phòng của bạn được sáng lấp lánh, dù đó có là chất tẩy rửa hay hóa chất mạnh. Ngoài ra, những chiếc cốc này cũng thường được rửa luôn trong nhà tắm.

Không bao giờ trả tiền cho các minibar

Trong phòng khách sạn thường có một quầy minibar nhỏ để phục vụ du khách ăn uống. Tuy nhiên, giá cả của những đồ uống này vô cùng đắt đỏ. Khi thanh toán tiền khách sạn, hãy chú ý với số tiền ở mục minibar, có thể nhiều lễ tân sẽ vẫn tính cả tiền bạn dùng đồ ăn trong phòng cho dù sự thật bạn không hề động đến.

Tìm đúng đối tượng để phàn nàn

Đừng vội vàng trút mọi sự không hài lòng trong phòng khách sạn lên đầu lễ tân. Điều đó chỉ làm mọi vấn đề trong phòng bạn giải quyết chậm hơn. Hãy hỏi lễ tân về các bộ phận bạn cần phải nói chuyện, và yêu cầu sự giúp đỡ của họ.

Mẹo nhỏ có phòng "xịn"

Sự thật là luôn có những phòng tốt hơn phòng mà bạn được lễ tân cung cấp. Đôi khi đó là một căn phòng có view đẹp mắt hơn, vị trí yên tĩnh hơn hay giường lớn và êm ái hơn. Điều bạn cần làm để có những phòng như thế là chỉ cần tip cho lễ tân 20 USD, bạn sẽ có cơ hội phân biệt được giữa một phòng tiêu chuẩn và một phòng sang trọng nó khác nhau như thế nào.

Phòng giảm giá thường là phòng tồi

Không phải tất cả các khách sạn, nhưng đa số sẽ đưa cho bạn những căn phòng tệ nhất trong khách sạn nếu bạn đặt phòng trên một trang web giảm giá. Những căn phòng tốt nhất trong khách sạn thường được dành cho các khách hàng tiềm năng.

