Một số trường hợp đáng tiếc khách du lịch không được bảo hiểm du lịch chi trả tại Australia: Bị ảnh hưởng sức khỏe do rượu Jenny đã có buổi tiệc tùng vui vẻ cùng bạn bè tại một câu lạc bộ đêm ở Bali, Indonesia. Sau khi uống một ly cocktail, Jenny bắt đầu có những triệu chứng của ngộ độc rượu và được đưa đi cấp cứu. Sau hai tuần chăm sóc, Jenny bình phục. Tuy nhiên do uống rượu dẫn đến ngộ độc nên công ty bảo hiểm từ chối bồi thường. Do không đủ tiền thanh toán 25.000 USD viện phí, gia đình cô gái đã phải bán xe.



Không tiết lộ bệnh tật trong quá khứ Trước khi đến Alaska, Mỹ du lịch vài tháng, chàng trai có tên là Rick bị gẫy xương hông. Do không cẩn thận nên khi đi du lịch, anh chàng lại bị ngã lần nữa và lại bị gãy xương hông. Sau thời gian chữa trị, Rick nợ bệnh viện gần 200.000 USD. Anh cũng bị bảo hiểm từ chối chi trả vì từng bị gẫy xương hông một lần trước đó. Không còn cách nào khác, Rick buộc phải nhà để trả nợ. Tai nạn xe máy Stefan gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng khi đến Bali, Indonesia và không qua khỏi dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa. Bảo hiểm cũng từ chối bồi thường vì Stefan không có bằng xe ở Indonesia. Không chỉ vậy, gia đình nạn nhân còn phải thanh toán thêm 17.000 USD chi phí hỏa táng và chuyển tro cốt của anh về quê nhà.