Cua rang me Cua rang me có cách chế biến khá cầu kỳ. Cụ thể, cua rửa sạch, tách mai, lấy gạch để riêng sau đó ướp gia vị rồi chiên vàng. Me bóp nhuyễn bỏ hạt và đun cùng tỏi phi, hành tây, gia vị. Để hút khách, mỗi hàng lại có những bí quyết riêng. Sau chế biến, cua có màu đỏ bắt mắt cùng hương thơm ngào ngạt quyến rũ. Bạn hãy gỡ từng miếng thịt rồi chấm vào nước sốt me sền sệt chua ngọt để cảm nhận đủ vị chua cay mặn ngọt. Ảnh: Thư Kỳ.