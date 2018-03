Xôi chả mực và mẹt gà tuyết ở Hà Nội / Khách Tây trải nghiệm phở đường phố Hà Nội

Con phố Hoàng Cầu không quá dài, nằm giữa đường Đê La Thành và Thái Hà, nhưng là nơi tập trung của nhiều quán ăn từ các miền.

Bún cá

Quán bún cá lúc nào cũng tấp nập khách không chỉ bởi giá cả món ăn mà còn do chất lượng và thái độ phục vụ của chủ quán.

Món ăn được bày biện khá hấp dẫn, như một bức tranh với nhiều màu sắc sinh động. Cá tươi được làm sạch, thái thành từng miếng, ướp thêm chút gia vị cho đậm đà rồi đem rán đến khi có màu vàng.

Bát bún cá được dọn là một bức tranh hài hòa màu sắc với màu trắng của bún, vàng của cá, đỏ của cà chua và xanh của hành, thì là. Ảnh: giadinh

Khi có khách, chủ quán mới vớt những miếng cá còn nóng hổi thả vào bát bún, rắc thì là, hành cùng rau cần, cà chua đã chần qua, thêm nước dùng sóng sánh nóng hổi. Giá một bát bún cá 25.000 đồng, ngoài ra bạn có thể gọi thêm giò tai ăn kèm với giá 5.000 đồng.

Lẩu cá kèo miền Tây

Trên phố Hoàng Cầu có nhiều quán ăn "di cư" từ miền Nam ra nhưng một trong những món ăn thú vị nhất phải kể đến lẩu cá kèo. Món này ở đây đặc trưng vị của miền Tây với đủ mặn, ngọt, cay được chế biến và kết hợp hài hòa.

Lẩu cá kèo với vị chua chua của lá giang rất hấp dẫn thực khách. Ảnh: Nguyên Chi

Thực khách sẽ cảm nhận được vị chua chua, thanh thanh khó lẫn của lá giang, chút đắng của mật cá kèo còn tươi được thả vào nồi lẩu, vị đắng của rau đắng đặc trưng miền Tây. Rau ở đây rất tươi ngon và trông sạch sẽ.

Khi ăn, chấm những con cá kèo nhỏ chỉ to hơn ngón tay cái vào nước mắm me chua ngọt, cảm nhận vị thơm, mềm của cá khiến nhiều khách say mê. Giá một nồi lẩu là 330.000 đồng.

Bún đậu lòng nướng

Quán nằm trong một con ngõ ở phố Hoàng Cầu nhưng đông khách bởi rất nhiều món bình dân hấp dẫn như bún chả, nem rán, lòng nướng. Khác với nhiều quán ăn, thực khách đến đây được chứng kiến chủ quán chế biến món ăn, nướng lòng, dồi, thịt dải ngay trên bếp than hoa trước mặt. Mùi thơm rất hấp dẫn, khói tỏa nghi ngút.

Các món nướng trên vỉa than hồng thơm nức. Ảnh: N.Linh

Ngoài ra, quán hấp dẫn thực khách bởi phong cách phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn được dọn đầy đặn, bắt mắt. Thế nên khách đến đây gọi bún đậu cũng phải kèm một đĩa nướng với đầy đủ dồi, thịt dải, khấu đuôi... với giá khoảng 80.000 đồng cho 2 người ăn.

Anh Phương