Cá lóc (miền Bắc gọi là cá quả) nướng trui có ở nhiều vùng đất khác nhau và trở thành món ăn dân dã. Nhưng cá lóc nướng cuốn cùng với lá sen non mang lại một hương vị không thể cưỡng nổi, là món ăn bạn nhất định phải thử khi đến Đồng Tháp.

Cá lóc còn tươi được rửa sạch, sơ chế, bỏ mật cá rồi lấy muối hạt rửa lại, để cho ráo nước. Người chế biến thường dùng một cây sả tươi luồn thẳng từ miệng cá xuống dưới thân rồi đem nướng, vừa khử tanh, vừa mang lại hương thơm hấp dẫn.

Trước đây, người dân Tháp Mười thường nướng cá bằng rơm rạ và nướng cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật và sự khéo léo. Phải ước chừng được lượng rơm vừa phải để làm sao cho cá chín đều, không bị cháy và khô quá. Phần đầu và bụng cá là phần lâu chín nhất nên cần được nướng lâu hơn. Ngày nay người ta thường cho lên bếp than hồng, nướng cho đến khi cá có màu vàng đẹp mắt, da cá săn lại và tỏa mùi thơm nức.

Cá lóc được cuốn kèm cùng lá sen non và bún, bạn có thể cảm nhận hồn quê xứ Đồng Tháp trong từng hương vị món ăn. Ảnh: DongThaptourist

Đối với những con cá to, để cá chín đều mà không bị cháy lớp ngoài, người ta thường đổ nước vào miệng cho xuống dạ dày, để giữ được nhiệt độ và làm chín được phần cá bên trong. Khi cá chín, chỉ cần phủi sạch lớp vảy bên ngoài, thưởng thức phần thịt cá trắng bên trong, nóng hổi và thơm nức.

Thịt cá được cuốn cùng với lá sen non và chấm với nước mắm me khiến bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi. Những lá sen tơ xanh mướt, hai mép lá vẫn còn cuốn tròn chưa kịp bung ra được rửa sạch rồi cuốn cùng thịt cá trắng nõn.

Chấm ngập miếng cá cuốn lá sen vào trong bát nước chấm mắm me sền sệt, cảm nhận vị ngọt thơm của cá lóc nướng, vị chan chát của lá sen non quyện vùng vị chua thanh nhẹ của mắm me cứ quyến luyến nơi đầu lưỡi. Bạn có thể thưởng thức món ăn này trong nhiều nhà hàng ở Đồng Tháp bởi đây được coi là món ăn dân dã, với giá khoảng 150.000 đồng/ con.

Anh Phương