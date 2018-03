An toàn là trên hết

Đi xe đạp không quá an toàn như bạn nghĩ. Mặc dù xe đạp không có tốc độ lớn như xe máy hay ôtô, nhưng do kích thước xe nhỏ, hay bị khuất tầm nhìn của các phương tiện khác, bạn dễ gặp nguy hiểm khi đi trên đường cao tốc hay ở những ngã rẽ thông ra đường lớn. Bởi lẽ vậy, an toàn nên là điều bạn cần chú ý trước tiên nếu muốn thực hiện trải nghiệm mới mẻ này.

Trước khi đi, bạn nên kiểm tra xe và các thiết bị đi kèm. Nên chú ý xem mũ bảo hiểm có vừa đầu và vướng tầm nhìn không, các bộ phận trên xe có hoạt động tốt (phanh ăn, bánh xe quay đều và không bị lạng…) hay cần thêm bộ phận gì cho xe. Ví dụ như lắp thêm đèn chiếu sáng vào mũ hay bánh trước để bạn nhìn đường rõ hơn và các lái xe khác dễ nhìn thấy bạn vào buổi tối.

Cần tìm hiểu kỹ lộ trình sẽ đi để tránh những nguy hiểm không đáng có. Ảnh: varietynz.

Xem lại lộ trình bạn định đi cũng là điều cần thiết để giữ an toàn. Nhận biết được điều kiện ngoại cảnh xung quanh chuyến đi, bạn sẽ tránh được các tai nạn không đáng có. Ví như khi bạn biết rõ tuyến đường, dự đoán được giao thông hay nắm được các quy tắc cần thiết khi đi theo lộ trình đó để tránh được những yếu tố không an toàn. Và nên nhớ, khi đi xe đạp, bạn trở nên nhỏ bé, xe tải hay bất cứ loại xe 4 bánh nào khác sẽ không nhìn thấy nếu bạn không đưa ra dấu hiệu xin đường phù hợp. Quay đầu lại và chú ý nhìn phía sau khi cần thiết chính là những điều đảm bảo an toàn cho bạn.

Mang theo đủ đồ dùng cần thiết

Những vật dụng như giấy tờ tùy thân, điện thoại và tiền đủ dùng không chỉ cần thiết cho bạn trong chuyến đi mà còn thực sự quan trọng trong những tình huống ngặt nghèo. Bạn gặp tai nạn và không có ai trên đường để giúp, bạn nhập viện nhưng không có người thân bên cạnh. Đây chính là lúc cần dùng đến điện thoại để gọi người giúp đỡ hay dùng đến tiền và giấy tờ tùy thân để quá trình nhập viện và điều trị diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn. Trong tình huống nguy hiểm như bị mất tích hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, những vật dụng này chính là yếu tố quan trọng giúp các cơ quan chức năng thực hiện cứu hộ và giúp đỡ bạn.

Đồ ăn nhẹ và nước là không thừa

Đạp xe ngốn của bạn rất nhiều năng lượng, có thể hàng trăm thậm chí hàng nghìn calo. Bạn chưa mường tượng được cảm giác cơ thể cạn kiệt và bất tỉnh. Chân bạn sẽ cứng như chì, và mọi động lực đi tiếp đều bay biến. Để tránh hiện tượng hạ đường huyết hay thiếu hụt năng lượng, hãy mang theo những đồ ăn nhẹ giàu năng lượng và tốt cho sức khỏe. Bạn có thể mang hoa quả như chuối, táo hoặc lương khô, bơ đậu phộng, bánh mì.

Bạn nên chuẩn bị đủ nước và đồ ăn nhẹ. Ảnh: giftbasket.

Giữ nước cho cơ thể bạn thậm chí còn quan trọng hơn cả việc nạp năng lượng trong suốt chuyến đi. Nếu cơ thể mất nước, máu trở nên đặc hơn, nhịp tim tăng lên, cơ thể yếu đi, và dần dần chuyến đi của bạn sẽ trở nên thực sự tồi tệ. Nên uống nước đều đặn để tránh những hiện tượng trên, nạp 15 phút một lần là khoảng giãn lí tưởng để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Biết cách sửa xe cơ bản

Không phải lúc nào bạn cũng tìm được thợ sửa xe trên lộ trình dài dằng dặc của mình. Bạn nên nắm được một số kỹ năng không cần quá chuyên nghiệp để đảm bảo chuyến đi không bị gián đoạn bởi những vấn đề kỹ thuật bé xíu. Lốp bị xịt hơi, lốp hỏng cần thay, đứt dây phanh, trùng xích, bạn nên biết cách tự giải quyết những vấn đề hay gặp này. Mang theo các dụng cụ dự phòng như săm, bơm, chìa vặn ốc sẽ là cứu cánh hữu ích cho bạn lúc xe hỏng. Một chút kiến thức căn bản giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và biến bạn trở thành chuyên gia đi phượt bằng xe đạp thực thụ chứ không phải kẻ chỉ biết ngồi chờ người khác khi xe gặp sự cố.

Lựa chọn đồ phù hợp cho chuyến đi

Bạn nên tìm hiểu kỹ về điều kiện thời tiết trước chuyến đi để chọn trang phục phù hợp. Lúc đi ôtô, bạn không gặp cảnh phiền hà khi quên áo mưa trong lúc trời trút nước tầm tã. Nhưng đi xe đạp hàng giờ dưới cái nắng gay gắt hay trời mưa gió bão bùng, bạn nhất thiết cần chú ý đến yếu tố thời tiết và trang phục.

Nếu trời khô ráo và ấm áp vào thời điểm bạn đi, một chiếc áo nỉ thấm mồ hôi hay áo phông nhẹ sẽ là lựa chọn phù hợp. Nếu đi vào buổi tối, áo khoác gió mỏng sẽ là thứ nên có trong ba lô của bạn.

Lưu Trang (theo Adventure)