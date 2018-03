Lập kế hoạch

Để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ xuân bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý, cân đối ngân sách và chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, sức khỏe. 2-3 tháng trước kỳ nghỉ xuân là thời điểm thích hợp để lên danh sách một số điểm đến, tìm hiểu phong tục văn hóa, lễ hội, tiện ích tối thiểu cho bạn và gia đình nếu tới tham quan tại đó. Khi đã có đầy đủ thông tin, hãy thảo luận với các thành viên trong đoàn rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chọn thời điểm thích hợp

Trong và sau Tết Nguyên đán diễn ra rất nhiều lễ hội lớn tại các điểm du xuân trong và ngoài nước nên bạn cần tìm hiểu về thời điểm, xem dự báo thời tiết trước để sắp xếp hành trình cho phù hợp với quỹ thời gian.

Đối với chuyến hành hương lễ Phật trong nước, để không gặp tình trạng chen chúc, bạn không nên đến vào giờ cao điểm là 9-12h sáng.

Đặt trước dịch vụ

Nếu chọn du lịch theo tour, bạn nên liên hệ đặt trước với một số công ty lữ hành uy tín như để được tư vấn và đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Đi du lịch tự do, bạn cần kiểm tra và đặt trước vé máy bay, tàu xe, khách sạn 1-2 tháng truớc. Khi quá sát ngày, hãy đặt trực tiếp với hãng hàng không, tàu, khách sạn, bằng điện thoại là cách đơn giản nhất nhưng cần quan tâm tới phụ phí đặt phòng, vé trong ngày lễ.

Hành trang cho chuyến đi

Chuẩn bị, sắp xếp hành lý Ảnh: phuotvivu

Bạn nên lập cho mình một danh sách các đồ dùng cần mang theo để tiện xếp đồ và kiểm tra, phòng trường hợp bị thất lạc hành lý tại sân bay hay tàu xe và phát sinh thêm chi phí.

Vật dụng không thể thiếu trong chuyến đi là hộ chiếu, visa, chứng minh thư, bằng lái xe và các loại phiếu đặt dịch vụ, bảo hiểm đều cần được chuẩn bị cẩn thận. Cuốn sổ tay ghi lại các số điện thoại khẩn cấp quan trọng cũng rất cần thiết. Các đồ dùng cá nhân khác cần được chuẩn bị đầy đủ để tránh phải mua với giá rất cao tại các điểm du lịch trong dịp lễ hội.

Ngân sách và tiền mặt

Bạn cần chuẩn bị tiền dự phòng khi du xuân và nếu đi du lịch nước ngoài thì cần thiết đổi tiền của nước đó trước ngày lên đường. Ngoài ra, du lịch trong nước cần mang theo các loại thẻ ATM, với điểm đến nước ngoài, bạn có thể sử dụng các thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master Card...

Tại một số điểm du lịch mới chưa có máy ATM hoặc chưa chấp nhận thanh toán các loại thẻ này, thì mang đủ tiền mặt là rất quan trọng.

Tiền, bảo hiểm du lịch không thể thiếu trước mỗi chuyến đi. Ảnh: lovetotravelsmart

Bảo hiểm du lịch

Các tình huống bất ngờ luôn phát sinh trong những chuyến du xuân nên bảo hiểm du lịch rất cần thiết. Nếu đi theo tour trọn gói, bạn cần xem xét kỹ thông tin bảo hiểm của hãng dịch vụ. Đi du lịch tự do, cần thiết mua bảo hiểm cho bạn lẫn tài sản cá nhân.

Trước khi mua, nên tìm hiểu các loại bảo hiểm, thời hạn, mức phí, bồi thường, hay thủ tục bảo hiểm để lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu và ngân sách của chuyến đi.

Luôn đề cao cảnh giác

Hầu hết các điểm du lịch sầm uất, điểm du xuân trảy hội đều rất đông người, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bạn mất cảnh giác. Vì vậy, bạn nên chú ý những tài sản có giá trị tránh kẻ gian chen lấn trộm cắp, móc túi. Trước khi đi du lịch, hẳn bạn sẽ rất hào hứng nhưng đừng quên bảo đảm cho ngôi nhà của bạn để trộm không viếng thăm.

Mua sắm trong ngày lễ

Giá cả các đồ ăn thức uống tại các điểm này thường gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp tư các nơi khác nên bạn cần trả giá, thống nhất trước khi mua hàng.

Đảm bảo sức khỏe khi du xuân

Sức khỏe là điều quan trọng nhất trong tất cả cuộc hành trình. Bạn cần chuẩn bị những trang phục, vật dụng cần thiết theo thời tiết tại điểm đến và mục đích của chuyến đi. Trang phục gọn gàng, giữ ấm, giày chuyên dụng, khăn quàng phù hợp cho những chuyến lên rừng, trong khi khăn sa rông, kem chống nắng, nón rộng vành là lựa chọn tối ưu cho những chuyến đi biển.

Khi bạn đến bất kỳ địa điểm nào, khí hậu thổ nhưỡng đổi khác, các món ăn lạ, say tàu xe cùng với sự mệt mỏi do lệch múi giờ (nếu đi nước ngoài) là không thể tránh khỏi. Do đó, các loại thuốc y tế đặc trị cho bản thân và nước uống trong suốt hành trình cần được chuẩn bị đầy đủ trong balô, hành lý.

Du khách ngắm hoa anh đào ở Côn Minh mỗi dịp xuân về. Ảnh: dulichconminh

Cuối cùng, trước ngày khởi hành bạn nên liên lạc lại với các đơn vị cung cấp để xác nhận thông tin chi tiết về loại dịch vụ đã đặt, tránh tình trạng nhầm lẫn do khách quá đông, hoặc có những thay đổi bất ngờ. Một quyển sổ tay nho nhỏ sẽ là cách tuyệt vời nhất để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình du xuân của bạn cùng những người thương yêu.

Theo VnTravellive