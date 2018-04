Các thành phố lớn trên thế giới trông thế nào trong quá khứ

Với hơn 7.000 ngôn ngữ được sử dụng trên toàn thế giới, các thành phố được đặt tên theo ý nghĩa lịch sử hoặc dấu ấn liên quan đến nơi đó.

Các thành phố màu xanh dương là mang tên của một người nổi tiếng, màu xanh lá mang ý nghĩa các hiện tượng thiên nhiên, màu vàng có nghĩa là cảm xúc, màu cam là chỉ những nơi nhân tạo, màu nâu mang tên các loài vật. Ảnh: OTGT.

Trang On The Go Tours vừa liệt kê ý nghĩa của các thành phố trên thế giới. Rất nhiều cái tên trong số đó mang ý nghĩa độc đáo.