Người dân Scotland có một truyền thống lâu đời, gọi là First-footing (tương tự phong tục xông đất đầu năm mới ở Việt Nam). Theo đó, người đầu tiên đến nhà bạn vào dịp năm mới sẽ quyết định vận may của gia đình bạn trong suốt 12 tháng sau đó. Vì vậy, đàn ông đẹp trai, cao lớn và có mái tóc sậm màu sẽ được coi là những người mang lại nhiều may mắn nhất, theo Standard.

Yếu tố ngoại hình được ưu tiên khi chọn người xông nhà ở Scotland.

Truyền thống này được cho là bắt nguồn từ thời Viking (một thời đại trong lịch sử Bắc Âu, từ khoảng năm 793 đến năm 1066). Thời đó, những người Viking tóc vàng đã thực hiện rất nhiều chuyến viễn chinh cướp bóc và các cuộc chiếm đóng quy mô lớn. Những người Viking Na Uy đã viễn chinh tới vùng Scotland để buôn bán, cướp phá. Do vậy, người Scotland thời đó rất sợ khi thấy một người Viking tóc vàng đứng trước cửa nhà mình. Đó cũng là lý do, một người đàn ông mang lại nhiều may mắn trong năm mới sẽ là những người đàn ông tóc sậm màu, chứ không phải tóc vàng, theo quan điểm của người dân nơi đây.

Ngoài ra, nếu bạn có mái tóc đỏ hay hành nghề bác sĩ, bạn nên tránh không đến xông đất nhà người Scotland. Họ tin rằng những người này sẽ mang lại điều xui xẻo.

Những người đến xông đất này thường xuất hiện vào ngày đầu tiên của năm mới, hoặc thời khắc sau giao thừa. Họ sẽ mang theo một chai rượu vang, một mẩu than, một đồng xu, muối và bánh mì làm quà gặp mặt đầu năm. Họ cũng sẽ được gia chủ đón tiếp nồng hậu. Tuy nhiên, nếu bạn đến tay không, thì dù đẹp trai đến mấy, bạn vẫn bị coi là thô lỗ và đem lại điềm xấu cho gia chủ.

Quyền lợi của những anh chàng đẹp trai xông đất chính là được phép yêu cầu nhận các nụ hôn của tất cả phụ nữ trong gia đình mà anh ta đến chào năm mới.