Trang đặt vé máy bay trực tuyến Cheapflight đưa ra thống kê lượt tìm vé một chiều từ Mỹ đi Canada tăng 133% vào lúc 18h ngày 8/11 giờ miền đông Mỹ (tức 6h ngày 9/11 giờ Hà Nội). Khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố, lượt tìm vé từ sau 18h (giờ địa phương) tăng vọt tới 900% so với mức tìm kiếm trung bình của 4 ngày thứ ba gần nhất. Tới rạng sáng 10/11, con số tăng tới 1000%.

Bên cạnh đó, lượt tìm kiếm vé một chiều từ Mỹ đi Nhật Bản, Australia, Anh, New Zealand, Nam Phi và Đức tăng hơn 500% từ 0h cho tới 8h ngày 8/11 giờ miền đông Mỹ (tức 12h-20h ngày 9/11 giờ Hà Nội).

Việc Donald Trump đắc cử tổng thống sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới ngành du lịch Mỹ. Ảnh: WSJ.

Nathan Graham, giám đốc kinh doanh tại New Zealand của Cheapflight ANZ, cho biết thời điểm này còn quá sớm để nhận định lượng khách du lịch tới Mỹ sẽ thay đổi ra sao sau khi Donald Trump nhậm chức. Như người dân trên khắp thế giới, người New Zealand cũng bàng hoàng về kết quả bầu cử song trước những biến động có thể xảy ra, người dân nước này cần nắm bắt cơ hội du lịch. Đồng đô la New Zealand đang tăng giá so với đô la Mỹ, điều này đồng nghĩa rằng người dân nước này du lịch Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 20% kinh phí. Tuy nhiên, tỷ giá sẽ sớm tăng cùng chi phí cho vé máy bay hay thuê khách sạn.

Andrew Shelton, giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm của Cheapflight, cho hay lượt tìm vé máy bay từ Anh đi Mỹ giảm còn 52% vào tuần cuối của chiến dịch tranh cử so với quãng đầu năm 2016. Có thể người Anh trì hoãn du lịch tại Mỹ cho tới khi tình hình an ninh chính trị của nước này ổn định trở lại hoặc cân nhắc đổi điểm đến tới Canada.

