Chương trình áp dụng đối với chùm tour hoa anh đào Nhật Bản và Hàn Quốc có ngày khởi hành từ 25/3 đến 10/4 từ TP HCM.

Cụ thể với tuyến Nhật Bản, công ty giảm 2 triệu đồng cho khách nữ và giảm một triệu đồng cho khách nam đi cùng, giảm thêm từ 500.000 đến 1.000.000 đồng mỗi khách mua tour theo nhóm từ 4 khách trở lên. Đặc biệt, khách mua tour và thanh toán tiền trong ngày 8/3 tại các văn phòng của Công ty hoặc mua tour và thanh toán online trong ngày này sẽ được giảm ngay 4 triệu đồng/khách nữ và giảm 2 triệu đồng/khách nam đi cùng.

Với tuyến Hàn Quốc, công ty giảm một triệu đồng cho khách nữ, giảm 500.000 đồng cho khách nam đi cùng, giảm thêm từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi khách mua tour theo nhóm từ 4 khách trở lên.

Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 1/3 đến khi hết chỗ.

Mùa hoa anh đào là mùa du lịch cao điểm ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

Mùa xuân, tâm điểm của dòng chảy những hội hoa thế giới luôn là hoa anh đào. Với vẻ đẹp mong manh nhưng rực rỡ, mùa hoa anh đào từ lâu đã thành “thương hiệu” du lịch, là niềm tự hào để những quốc gia Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... mời gọi du khách.

Hoa anh đào nở suốt mùa xuân dọc chiều dài đất nước, nhưng thông thường thời điểm đẹp nhất ở Nhật Bản là từ tháng 3. Những điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa như Công viên Ueno, Sumida River gần chùa Asakusa (Tokyo), lâu đài Nagoya (Nagoya), đền Kiyomizu (Kyoto)... đâu đâu cũng rực rỡ những khung cảnh tựa tranh vẽ. Lễ hội xuân của người Hàn Quốc kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 5.

Du khách sẽ được ngắm hoa anh đào và khám phá văn hóa, lịch sử của các quốc gia Đông Á.

Có 5 lý do khiến chùm tour thưởng ngoạn hoa anh đào Nhật, Hàn luôn được du khách của Lữ hành Saigontourist chờ đón.

Mỗi năm một lần

Yếu tố hạn định về thời gian theo chu kỳ nở hoa đã tạo nên sức hút cho chùm tour này. Hoa anh đào nở rộ từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 gắn liền với các lễ hội tôn vinh vẻ đẹp loài hoa mong manh này tại Nhật, Hàn.

Cơ hội đắm mình trong hương và sắc

Tham gia các lễ hội hoa, du khách như lạc vào thế giới của muôn loại hoa anh đào bừng nở, điểm tô thêm nét duyên cho xứ Phù Tang, phủ lên đảo Jeju, đảo Nami của xứ Hàn vẻ đẹp mê hoặc.

Nhiều trải nghiệm thú vị

Ngoài thưởng ngoạn hoa, chùm tour còn mang đến cơ hội khám phá về văn hóa- lịch sử của các điểm đến nổi tiếng tại Nhật, Hàn. Đặc biệt, đi tour anh đào Nhật, du khách còn có những trải nghiệm thú vị như: mặc trang phục truyền thống Kimono và dạo phố, chụp hình selfie; ngoạn cảnh bằng Kaba bus (xe buýt vừa đi trên cạn vừa đi trên sông); hái dâu tại vườn, tham quan nông trại wasabi và thưởng thức kem wasabi…

Đồng hành cùng nhà tổ chức tour chuyên nghiệp

Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức chùm tour lễ hội hoa thế giới, năng lực liên kết cùng đối tác trên toàn cầu… Lữ hành Saigontourist sẽ giúp hành trình thưởng ngoạn hoa trở thành những trải nghiệm đáng giá và trọn vẹn đối với du khách.

Giá cạnh tranh

Nhờ thế mạnh hợp tác tốt với các đối tác hàng không và dịch vụ, công ty luôn cung cấp đến khách hàng mức giá cạnh tranh nhất, với chất lượng dịch vụ tour bảo đảm cùng những ưu đãi hấp dẫn.

Mê hoặc vẻ đẹp mùa hoa anh đào Hàn Quốc.

Một số tour hoa anh đào Hàn Quốc được dự báo sẽ “hot” trong năm nay: Seoul- Jeju - Nami - Nanta hoặc The Painters hero show 5 ngày, giá 21,99 triệu đồng, khởi hành 31/3; Seoul - Jeju - Nami - Everland (lễ hội hoa Tulip) - Nanta hoặc The Painters hero show 5 ngày, giá 22,99 triệu đồng, khởi hành 1/4; Seoul - Jeju- Nami - Nanta hoặc The Painters hero show 5 ngày, từ 22,99 triệu đồng khởi hành 6/4…

Chùm tour hoa anh đào Nhật Bản từ 5 đến 7 ngày, đi các tuyến Osaka, Kobe, Nara, Kyoto, nông trại Wasabi, Shirakawago Nagoya, Núi Phú Sĩ, Tokyo giá từ 36,99 triệu đồng, khởi hành trong tháng 3, 4.

Ttour cao cấp Premium Travel đi Tokyo - Núi Phú Sĩ 5 ngày, giá 89,99 triệu đồng, khởi hành 31/3 với các dịch vụ cao cấp: vé máy bay hạng C của hàng không 5 sao All Nippon Airways và khách sạn 4-5 sao suốt tuyến, thưởng thức trà đạo, xem show Ninja, ngắm cảnh đêm từ Ropponggi, tham quan Music Forest tại Kawaguchi và hái dâu tại vườn trái cây. Các điểm ngắm hoa anh đào gồm công viên Ueno, công viên Hitachi Seaside và vườn Shinjuku Gyoen…

Kim Ngân