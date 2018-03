Nhật Bản sở hữu nhiều phong cảnh đẹp mê hoặc như rừng tre Segano, hồ xanh Aoi Ike hay những điểm tâm linh, giàu giá trị lịch sử như đền Fushimi Inari, đền Natadera và cả mùa hoa anh đào rực rỡ... Xứ sở hoa anh đào này luôn khiến ta phải quay lại ghé thăm, bằng cách này hay cách khác. Không thua kém nét kiêu sa của cành anh đào ngày xuân, mùa thu Nhật Bản vào độ cuối tháng 9 đến tháng 11 cũng làm du khách phải xao lòng bởi sắc đỏ ấm áp phủ khắp nẻo đường.

Dưới đây là 5 lý do khiến bạn không thể bỏ qua trong hải trình khám phá tiết thu ở xứ Phù Tang đặc biệt bằng du thuyền 5 sao.

Ngắm trời thu lá đỏ từng ngõ ngách xứ Phù Tang

Cứ như một lẽ thường tình, mùa thu tại Nhật Bản rót vào từng chiếc lá phong hay lá thích sắc đỏ cam sặc sỡ và nhuộm một màu vàng óng lên những cánh hoa rẻ quạt. Kyoto vốn là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi du khách muốn ngắm trời thu lá đỏ với hình ảnh ngôi đền mái cong lấp ló giữa rừng lá phong đỏ rực, mặt nước hồ quanh năm phẳng lặng như gương và tiết trời trong lành, mát dịu. Song một mình Kyoto không làm nên mùa thu Nhật Bản.

Ngoài Kyoto, hải trình bằng du thuyền 5 sao sẽ đưa du khách khám phá những mùa thu khác của Nhật Bản, mà không phải tour du lịch bằng máy bay nào cũng ghé thăm được cùng một lúc. Đất nước xinh đẹp này còn có Sakaiminato với vườn hoa Tottori Hanakairo lớn nhất xứ Phù Tang; Kanazawa với Kenrokuen là hoa viên tiên cảnh khiến đôi chân bạn bỗng nhẹ như một chiếc lá phong; lâu đài Osaka 8 tầng nguy nga được mạ toàn bộ bằng vàng rồng, sừng sững sau bao biến cố thăng trầm trong lịch sử nước Nhật.

Sắc đỏ rót vào từng ngõ ngách của xứ Phù Tang những gam màu rực rỡ nhất.

Ở một hải trình khác, bán đảo Hokkaido sẽ chào đón bạn với thành phố Sapporo, mà hễ cứ nhắc đến tên là khiến người ta nhớ ngay đến bảo tàng bia nổi tiếng lâu đời. Jozankei Osen không chỉ là điểm dừng chân ngắm trời thu Nhật Bản rất đẹp, mà còn thu hút hàng triệu lượt du khách bởi làn nước khoáng nóng trong suốt đặc biệt tốt cho sức khỏe. Đài quan sát trên núi Hakodate cũng là nơi ngắm cảnh thú vị, cho phép du khách phóng tầm mắt bao quát với bức tranh dải lụa đỏ phủ kín đất trời. Và còn nhiều trải nghiệm về mỗi vùng đất khác của Nhật Bản, mà chỉ có du thuyền mới đáp ứng được sự tò mò của những du khách đam mê khám phá.

Đón bình minh trên mỗi vùng đất mới

Không dừng chân ở một đất nước, du thuyền 5 sao cùng hải trình xuyên đại dương sẽ còn đưa du khách vượt qua những vùng lãnh thổ khác nhau. Có thể là một Thượng Hải náo nhiệt và sầm uất, hay đất nước Hàn Quốc ngôn tình với những hòn đảo yên bình.

Cứ mỗi sáng thức dậy, du khách sẽ lại đón bình minh trên một vùng đất mới, một lãnh thổ mới mà mỗi nơi đều để lại những khung cảnh và nét văn hóa đặc trưng khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Trải nghiệm hàng trăm tiện nghi đẳng cấp

Du thuyền 5 sao không chỉ là phương tiện chuyên chở, nơi đây với không gian lớn được tích hợp hàng trăm tiện nghi đẳng cấp, không thua kém bất kỳ một resort hay trung tâm thương mại nào trên đất liền. Không bàn đến hệ thống phòng nghỉ và không gian ẩm thực đẳng cấp trong suốt hải trình, những hoạt động trên du thuyền sẽ khiến sự dịch chuyển trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nếu thích sự náo nhiệt, hãy hòa cùng dòng người ở khu đại lộ sầm uất với shopping, những cuộc diễu hành, quán bar sôi động. Nếu đam mê nghệ thuật, du khách có thể chọn một chỗ ngồi tốt ở nhà hát lớn, phòng triển lãm, xem trình diễn trượt băng. Còn với những ai ưa vận động, có thể đến sân golf, sân bóng rổ, phòng gym. Tất cả chi phí đều đã được bao gồm trong chương trình tour.

Thư giãn giữa đại dương

Chỉ cần làm thủ tục lên du thuyền một lần và những điều còn lại cần làm là tận hưởng, thư giãn và trải nghiệm. Sẽ không ai làm phiền nếu bạn chọn cách thư giãn trên những chiếc ghế dài, đeo kính mát vào và ngắm nhìn đại dương lăn tăn từng đợt sóng nhỏ. Những ngọn sóng lúc vào thu như mang một bản hòa tấu du dương, nhịp nhàng cùng với ánh nắng rất nhẹ của bầu trời xanh mướt. Ngâm mình trong hồ massage và đến một spa gần đấy để tiếp tục tìm lại sự bình yên cho từng giác quan của cơ thể thay cho những giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, kéo hành lý ra vào làm thủ tục... bạn sẽ cảm nhận nhiều điều thú vị trên chiếc du thuyền này.

Tích hợp không gian thư giãn dành cho người lớn tuổi

Du thuyền 5 sao được biết đến như một trong những phương tiện an toàn bậc nhất thế giới với thiết kế vỏ tàu cứng cáp, tích hợp công nghệ chống rung lắc đạt đến mức thăng bằng cao. Bố mẹ bạn sẽ hài lòng vì thậm chí sẽ không phải sử dụng đến viên thuốc say tàu nào trong suốt chuyến đi. Nhiều không gian giải trí được thiết kế riêng cho người lớn tuổi như phòng trà nhạc nhẹ, lớp học khiêu vũ, casino với đầy đủ các trò chơi may mắn hấp dẫn...

Nhịp độ thăm quan không quá dày đặc, tận hưởng tiết trời thu trong lành và cuối ngày trở về tàu thưởng thức cuộc sống thượng lưu thi vị, ngủ những giấc thật ngon trên đại dương yên bình là những gợi ý thú vị dành cho bạn và gia đình dịp này. Bạn có thể đăng ký món quà ý nghĩa trong mùa Vu Lan cho bố mẹ ngay hôm nay để có được mức giá tour trọn gói tiết kiệm nhất.

Mai Thương