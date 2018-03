Không cần bỏ nhiều thời gian và tiền bạc, bạn vẫn có thể khám phá những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng thế giới ngay tại Việt Nam.

Công viên trung tâm New York và Vinhomes Central Park

Bất cứ ai đặt chân đến thành phố New York của Mỹ cũng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thay đổi qua bốn mùa của công viên trung tâm Central Park. Nằm ở trung tâm Manhattan, toàn bộ cảnh quan của công viên trông rất hoang sơ và tự nhiên dưới bàn tay chăm sóc tài tình của con người. Những ao hồ thiên nhiên, đường đi bộ trải dài, khu nuôi thú hoang dã, một khu rừng thiên nhiên rộng lớn… luôn là địa điểm hút hồn du khách.

Bạn sẽ không cần phải đi nửa vòng trái đất đến nước Mỹ xa xôi mà vẫn có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên của Central Park ngay tại TP HCM.

Lấy cảm hứng từ công viên trung tâm nổi tiếng của New York, Vinhomes Central Park với tổng diện tích 14ha và chiều dài hơn 1km trải dọc bờ sông Sài Gòn sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn khác biệt giữa nhịp sống sôi động, náo nhiệt. Công viên do Tập đoàn Vingroup đầu tư bao gồm đầy đủ các hạng mục cảnh quan, không gian đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của mọi lứa tuổi. Những thảm cỏ xanh trải dài, con đường rợp bóng cây, ngọn đồi thoải trải dần về phía triền sông, những lối đi bộ trên cao… sẽ cho bạn những trải nghiệm như ở Central Park - New York.

Dự kiến khi hoàn thành vào cuối năm 2016, Vinhomes Central Park sẽ là công viên ven sông lớn nhất tại trung tâm TP HCM, trở thành một trong những lá phổi xanh của thành phố.

Vịnh Phang Nga (Thái Lan) và vịnh Hạ Long

Vịnh Phang Nga tại Thái Lan với hơn 40 đảo lớn nhỏ và các dãy núi đá sừng sững, cùng làn nước trong xanh là một trong những địa điểm yêu thích của du khách khi đặt chân đến đất nước Chùa Vàng.

Ngay tại Việt Nam, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ không thua kém tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Không phải ngẫu nhiên mà Vịnh Hạ Long lại trở thành niềm tự hào của miền Bắc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Di sản được UNESCO công nhận này hàng năm là điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm.

Giant’s Causeway(Iceland) hay Ghềnh Đá Dĩa (Việt Nam)

Giant’s Causeway nằm ở quận Antrim, thuộc bờ biển phía Đông Bắc của Bắc Ireland. Đây được coi là báu vật thiên nhiên của người Ireland với khoảng 40.000 cột đá bazan đan xen với nhau, kết quả của những vụ núi lửa phun trào thời cổ đại, cách đây 50-60 triệu năm. Giant’s Causeway được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Tại Việt Nam, nhiều du khách lần đầu tới Ghềnh Đá Dĩa (thuộc tỉnh Phú Yên) không chỉ trầm trồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nơi đây, mà cuốn hút bởi những khối đá sinh động. Thoạt nhìn, hẳn bạn sẽ khó có thể phân biệt được đâu là Ghềnh Đá Dĩa, đâu là Giant's Causeway bởi những trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia trên một bãi đá trải rộng màu đen huyền bí, kề với sóng nước giống hệt nhau ở cả hai địa danh này.

Con đường vượt biển ở Hàn Quốc và Vũng Tàu

Vùng biển Jindo và Modo ở Hàn Quốc thu hút khách du lịch bốn phương nhờ vào hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại đây. Đó là khi nước biển rút, mặt biển như bị tách đôi để lộ ra con đường đất đá rộng lớn nối liền hai đảo.

Con đường giữa biển khơi bao la này dành phần lớn thời gian trong năm ngủ say dưới đại dương sâu thẳm. Tuy nhiên vào khoảng tháng 3 và tháng 6 hàng năm, con đường lại nhô lên mặt nước và trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất Hàn Quốc.

Không cần đi đâu xa, bạn có thể dạo bước trên con đường vượt biển ngay tại Hòn Bà - một hòn đảo nhỏ nằm trên biển Vũng Tàu, cách mũi Nghinh Phong khoảng 200m.

Vào buổi chiều, khi thủy triều xuống mức thấp nhất, vùng biển nơi đây tự tách đôi và để lộ ra con đường đá sỏi dẫn từ bờ cát ra đảo Hòn Bà. Bạn có thể ung dung dạo bước trên biển, cảm nhận mùi gió biển nồng nàn và làn nước mát lạnh xâm xấp dưới chân. Tuy vậy, bạn nhớ quay trở về đất liền trước khi trời tối, lúc thủy triều bắt đầu lên và nước biển sẽ lại phủ kín con đường.

