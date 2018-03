Canô cao tốc, tàu du lịch chuyên dụng liên tục xuất bến để đón khách ra vịnh. Thích khám phá và nếu là người bơi lặn giỏi, hãy thuê một chiếc kayak tại bến tàu để tự chèo, thăm thú các hang động.



Để thu hút khách quốc tế, các nhà điều hành du lịch Thái Lan đã lấy tên một thám tử nổi tiếng phim Hollywood là James Bond đặt tên cho một hòn đảo nhỏ (tên hòn đảo theo tiếng Thái là Khao Phingkan). James Bond Island trở nên nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới sau khi các nhà làm phim Hollywood chọn nơi đây dựng bộ phim The man with the golden gun (Người đàn ông và cây súng vàng) vào khoảng thập kỷ 1960.

Đảo James Bond. Ảnh: Thaipage

Rất đông du khách quốc tế đến Phuket đều ghé vịnh Phang Nga chỉ để một lần chụp hình lưu niệm bên đảo James Bond. Còn một địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Phang Nga, đó là cụm nhà hàng Hồi giáo độc đáo nằm giữa biển xanh. Các nhà hàng nằm kề nhau, trang trí vật dụng bằng gỗ đánh màu vàng nghệ, do cộng đồng người Hồi giáo gốc Indonesia đến đây từ 300 năm trước tạo dựng nên.

Việc kinh doanh nhà hàng ở đây theo kiểu gia đình nhưng quy mô với cung cách phục vụ khá bài bản, chuyên nghiệp, và cũng rất nghiêm ngặt theo đúng tinh thần người Hồi giáo. Khách vào quán không được ăn mặc hở hang, không được sử dụng thức uống có chất kích thích. Tuy biết vào đây hạn chế một số khẩu vị ẩm thực, nhưng không thực khách nào không muốn một lần đặt chân lên nhà hàng để thưởng thức khẩu vị ẩm thực Hồi giáo, và tất nhiên chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trong chuyến thăm vịnh Phang Nga.



Đêm đến, trở về trung tâm đảo Phuket, đừng bỏ qua những điểm giải trí đêm. Phuket không thiếu thứ giải trí nào của thủ đô Bangkok. Phuket Fantasy là một khu giải trí đa năng gồm sân khấu ca múa nhạc hoành tráng, kèm các sô trình diễn voi, cọp, khu thương mại… Du khách sẽ có những tràng cười thoải mái bên các gian hàng ném còn, quay số vui nhộn mà người bán hàng, người quản lý các quầy vui chơi đều là các cô gái chuyển đổi giới tính.

Một tiết lộ nho nhỏ, ông chủ Phuket Fantasy - khu giải trí lớn nhất Phuket này - cũng chính là ông chủ khu giải trí và vườn thú thiên nhiên nổi tiếng Safary World. Phuket còn là nơi tập họp các resort lớn nhất Thái Lan. Một vòng dạo quanh đảo sẽ khiến khách phải choáng ngợp vì lượng resort và quy mô của nó.

Phuket còn là điểm dừng chân của tour du lịch chỉnh sửa sắc đẹp, với rất nhiều bệnh viện thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính. Đến hòn đảo này, hãy nhớ mua cho mình một mặt dây chuyền là chú voi vàng xinh xắn. Người Thái quan niệm voi là biểu tượng của sự may mắn, vì thế, tiệm vàng hay các cửa hàng mỹ nghệ ở Phuket thường bày bán rất nhiều những chú voi bằng vàng, bạc hay gỗ chạm xinh xắn.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)