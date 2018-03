Đến với Little India, bạn sẽ được chiêm ngưỡng kho tàng của những bộ sari bằng lụa đầy màu sắc, những món đồ trang sức bằng vàng, các loại gia vị với mùi hương hấp dẫn cùng tất cả thứ đồ trang trí đặc trưng của Ấn Độ. Ngoài ra, còn có những bộ phim Bollywood mới nhất được trình chiếu trong các rạp gần đó. Hầu hết du khách thích khám phá khu Little India bằng cách đi bộ để có thể trải nghiệm tốt nhất bầu không khí tuyệt vời ở nơi đây.

Lễ hội Deepavali, lễ hội Ánh sáng của người Hindu. Ảnh: flickr.

Điểm khởi đầu tuyệt vời cho chuyến hành trình này là Trung tâm Tekka nằm ​​ở giao lộ giữa đường Bukit Timah và đường Serangoon. Trung tâm Tekka là nơi tọa lạc của một trong những khu chợ hải sản lớn nhất của thành phố Singapore, cũng như của khu chợ thực phẩm và trung tâm mua sắm. Tất cả đều nằm tập trung dưới một mái nhà. Khu chợ Tekka được hiện đại hóa một vài năm trước đây, và giờ đây các cửa hàng bán cá, thịt, rau, trái cây cũng như nhiều loại gia vị được sắp xếp quy củ.

Những ngày thứ bảy là thời điểm đặc biệt đông đúc ở đây, vì người dân địa phương thường tới chợ để mua sắm chuẩn bị cho một tuần sắp tới. Hãy dành chút thời gian để khám phá khu chợ này cũng như nếm thử hương vị của một số loại trái cây tương đối kỳ lạ cùng vô vàn những món ăn hấp dẫn khác. Khu mua sắm trên tầng thượng ở trung tâm Tekka là nơi tập trung một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp hàng hóa của Ấn Độ với rất nhiều chủng loại.

Trung tâm mua sắm Mustafa mở cửa 24/24h. Ảnh: streetfoodsingapore.

Dọc theo con đường Bukit Timah về phía đông nam, bạn sẽ tiếp tục đi đến địa điểm mua sắm khác là Sim Lim Square, một trong những trung tâm điện tử và IT lớn nhất của Singapore. Với các cửa hàng chuyên về đồ điện tử dân dụng, nó thực sự rất xứng đáng để bạn ghé qua khi đến với Little India.

Mặc dù có thể được tư vấn nhưng tốt nhất bạn nên quyết định trước cần mua những gì và tìm hiểu trước về giá của mặt hàng đó. Bằng cách này, bạn có thể mặc cả với người bán và bảo đảm mua được với giá tốt nhất. Lời khuyên cho những du khách khi tới Sim Lim Square, một nguyên tắc chung là càng lên những tầng cao hơn thì bạn càng có thể mua được đồ với giá rẻ hơn.

Đối diện trung tâm Tekka là Little India Arcade, nơi bày bán quần áo, vải vóc, gia vị, đồ trang sức, túi xách, đồ thủ công mỹ nghệ và hơn thế nữa. Tại đây bạn cũng có thể trang trí bàn tay hoặc bàn chân bằng những hình xăm henna với hoa văn rất độc đáo và lạ mắt, ban đầu chỉ được xăm vào các dịp đặc biệt như đám cưới hoặc lễ hội tôn giáo.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Deepavali, lễ hội Ánh sáng của người Hindu, đường Serangoon được trang hoàng và thắp đèn rực rỡ, cùng với một khu chợ ngoài trời được mở ra vào dịp này. Lễ hội Deepavali diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm, và là ngày nghỉ lễ. Giống lễ hội Thaipusam thường tổ chức trong tháng giêng hoặc tháng 2, ngày chính thức diễn ra lễ hội được dựa theo lịch âm nên không cố định qua các năm. Tham gia vào một trong những lễ hội này, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt với rất đông người đến đây tham dự.

Ngôi đền Sri Veeramakaliamman với kiến trúc độc đáo. Ảnh:: yoursingapore.

Xa hơn về phía bắc dọc theo đường Serangoon, bạn sẽ tìm thấy con phố nhỏ Kerbau Road. Khu vực này được mệnh danh là vành đai nghệ thuật của khu Little India.

Tiếp tục đi dọc đường Serangoon, bạn sẽ tới Sri Veeramakaliamman, ngôi đền Hindu cổ nhất ở Singapore. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh của nữ thần Kali trên các bức tường ở nơi đây. Hãy nhớ để lại giày dép ở ngoài trước khi vào trong đền. Mỗi năm, một thời gian ngắn trước lễ hội Deepavali, Little India kỷ niệm lễ hội đi qua than hồng Timiti. Vào ngày diễn ra lễ hội, một cuộc diễu hành bắt đầu từ đền thờ, qua các con phố để tới khu phố Tàu (Chinatown), nơi người tham gia lễ hội sẽ đi bộ trên những viên than đỏ rực.

Bạn nên khám phá các cửa hàng nhỏ trải dọc trên đường Serangoon. Hầu hết quán ăn đều phục vụ cà ri, đồ ăn bày trên lá chuối, ăn cùng với cơm và bánh mì thơm ngon. Chỉ mất một vài đôla cho bữa ăn đầy đủ và ngon lành, bao gồm cả nước chanh hoặc trà đá.

Hầu hết các món ăn Ấn Độ đều được bày trên lá chuối. Ảnh: mateszta.blog.

Đến cuối đường Serangoon, bạn sẽ tiếp tục đến một điểm nổi bật khác của Little India là Trung tâm mua sắm Mustafa mở cửa 24/24h, nơi bày bán tất cả mọi thứ, từ đồ dùng nhà bếp, đồ trang trí, quần áo dệt may, đồ điện tử, vé máy bay, túi xách... Hầu như không có gì bạn không thể tìm thấy được ở đây với giá cả vô cùng cạnh tranh.

Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy mệt thì hãy tiếp tục chuyến hành trình đến thăm ngôi đền Sri Srinivasa Perumal tuyệt đẹp. Là một trong những ngôi đền cổ nhất tại Singapore, ngôi đền độc đáo với tòa tháp từ ngay lối vào như là hiện thân của vị thần Vishnu. Đây cũng là nơi xuất phát của lễ hội Thaipusam hàng năm.

Lễ hội Thaipusam. Ảnh: Wikimedia.

Một số lưu ý khi đến thăm khu Little India

Vào ngày thứ hai, khu chợ hải sản thường đóng cửa, vì vậy vào ngày này, bạn có thể thấy Little India kém sôi động và ồn ào hơn hẳn mọi khi. Bắt một chiếc taxi ở Little India có thể là cả vấn đề, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Thay vào đó, bạn nên đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt hay đặt trước taxi qua điện thoại.

Lễ hội Thaipusam có thể khá rùng rợn đối với một số du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ. Như là một phần của lễ hội, một số tín đồ xuyên các vật nhọn và sắc qua cơ thể mình hoặc thậm chí gắn móc sắt để treo cả đồ vật lên đó.

Trương Thu Cúc (theo mydestination)