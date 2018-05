Trò đùa lấy du thuyền 1,8 tỷ đô của cậu nhóc người Mỹ / Chuyến đi 16 ngày như sống trong địa ngục của du khách

Ở quầy bar trên siêu du thuyền của hãng Royal Caribbean, du khách khó có thể trò chuyện với người pha chế, bởi bartender ở đây không phải là robot, Dailysangram đưa tin ngày 2/5.

Theo một video được đăng tải, các cỗ máy pha chế cocktail đang lắc đồ uống rất chuyên nghiệp tại quầy bar mang tên "Bar Kỹ thuật Sinh học".

Các robot có thể pha chế 30 loại cocktail và khách hàng sẽ chọn đồ trên một máy tính bảng. Họ có thể chọn hương vị đi kèm với loại rượu mình muốn, cách thức pha chế mà họ ưa thích, có thể là trộn lẫn, khuấy đều, lắc bằng bình, và rót từ từ ra ly. Hoặc họ cũng có thể chọn những món đồ uống cổ điển, quen thuộc.

Robot pha cocktail điêu luyện tại quầy bar trên du thuyền hạng sang Nguồn: Youtube.

Khi đồ uống đã sẵn sàng, chúng sẽ trượt tới vị trí của khách hàng theo khe rãnh có lắp động cơ. Các robot có thể pha chế tới hai đồ uống trong một phút – tương đương 1.000 ly mỗi ngày.

Những con robot này được chế tạo bởi Makr Shakr đến từ Torino, Italy. Ông đã mô phỏng cử động cho robot theo động tác của một vũ công ở đoàn balê thành phố New York. Hiện những chú robot phục vụ đồ uống này có mặt trên 5 du thuyền, gồm con tàu mới mang tên Symphony of the Seas. Đây là du thuyền lớn nhất và đắt đỏ nhất thế giới. Con thuyền nặng 228.000 tấn, dài hơn 360 m, và chỉ kém chiều cao của tòa nhà Empire State ở New York 20 m.

Trên du thuyền có hẳn một biệt thự hạng sang độc nhất vô nhị cho gia đình, trải dài hai tầng trên diện tích hơn 125 mét vuông. Tổng cộng du thuyền có tám boong và đủ sức chứa 8.000 người. Chiếc du thuyền siêu sang này được lắp ráp với kinh phí 959 triệu bảng Anh (1,3 tỷ USD) tại một nhà máy đóng tàu ở Saint Nazaire, Pháp.

Trường Đặng