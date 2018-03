Khách bị mời ra khỏi nhà hàng vì dắt theo kangaroo / Tấm thảm cũ gây tranh cãi nhất nước Mỹ

Trang du lịch Attraction Tix vừa công bố một danh sách những điểm đến được du khách chụp hình selfie nhiều nhất trên thế giới, trong đó tháp Eiffel chiếm vị trí ngôi đầu với hơn 10.700 bức ảnh. Danh sách này được đưa ra dựa trên việc phân tích phương tiện truyền thông xã hội có đề cập đến việc chụp ảnh cùng điểm nóng du lịch.

Nhiều ngôi sao cũng có thói quen selfie với tháp Eiffel.

Hơn 219 triệu bức ảnh "selfie" ở khắp nơi trên thế giới đã được dùng để phân tích dữ liệu. Trang du lịch này cũng tiết lộ mỗi ngày có hơn 1 triệu lượt "selfie", trong đó các diễn viên nổi tiếng như Selena Gomez, Tom Hiddleston hay Eminem cũng không là ngoại lệ.

Simon Applebaum, giám đốc tiếp thị của Attraction Tix cho biết: "Selfie không chỉ trở nên phổ biến mà còn là việc đầu tiên du khách thường làm mỗi khi đến một địa danh nổi tiếng. Chính vì vậy, chụp hình chính bản thân rồi chia sẻ lên mạng xã hội là hành vi rất tự nhiên".

Ngoài tháp Eiffel (Paris) với 10.700 tấm ảnh, Disney World (Florida) đứng thứ hai với 9.870 tấm, thứ ba là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (Dubai) với 8.860. Những thứ tự còn lại lần lượt là Big Ben (London), tòa nhà Empire State (New York), Sagrada Familia (Barcelona), Disneyland Paris (Paris), Colosseum (Rome), Top of the rock (New York) và cầu London (London).

Tường Ý