Một trong những công trình biểu tượng nổi tiếng nhất của Pháp cũng như châu Âu là nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame Cathedral). "Báu vật" Công giáo này đã có hơn 850 năm tuổi. Nhà thờ nằm trên đảo nhỏ Ile de la Cite giữa sông Seine. Toàn bộ công trình tốn tới 200 năm để hoàn thiện, khởi công từ năm 1163 thời vua Louis VII cùng giám mục Maurice de Sully và hoàn tất năm 1345. Khi mới bắt đầu nhà thờ cũ ở Saint-Etienne bị phá bỏ để xây nên nhà thờ mới lớn hơn theo phong cách kiến trúc Gothic.

Bí ẩn kiến trúc

Bên cạnh việc xua đuổi ma quỷ và nhắc nhở kẻ tội lỗi là địa ngục đang chờ họ thì những tượng hình đầu thú thực chất có tác dụng là máng hứng nước mưa. Ngày nay, nước mưa từ trên mái vẫn được dẫn qua các máng và chảy xuống từ miệng những hình đầu thú này, độ xa đủ để giữ cho nền móng của công trình được khô ráo và chắc chắn. Chức năng đặc biệt này cũng là minh chứng cho từ "gargoyle" (máng nước hình đầu thú) có nguồn gốc từ động từ tiếng Pháp "gargouiller" nghĩa là nước chảy qua họng. Để tìm thấy những chiếc máng đặc biệt này du khách hãy đi bộ dọc theo phía bắc nhà thờ.

Các máng nước đầu thú ở nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: wordpress.

Bức tượng người mất đầu ở nhà thờ Đức Bà Paris có nguồn gốc từ câu chuyện thánh Denis bị quân La Mã bắt giảng đạo rồi chém đầu năm 250 trên đỉnh đồi Montmartre. Truyền thuyết kể rằng cơ thể không đầu của thánh Denis đã đứng dậy nhặt đầu mình và vừa đi bộ vừa giảng đạo. Du khách tiến về phía cánh cửa trái ở cổng mặt Tây của nhà thờ sẽ thấy bức tượng kỳ lạ này.

Có truyền thuyết kể lại rằng nhiều thông điệp bí ẩn được giấu bên trong những mặt tường của nhà thờ sẽ dẫn bạn tới hòn đá của nhà giả kim (Philosopher’s Stone), một vật bí ẩn có thể biến kim loại thành vàng và cho con người sự trường tồn. Một trong số các thông điệp đó là những tấm huy chương ở cổng kính nhà thờ được cho là bước đầu mở ra bí mật về hòn đá. Du khách có thể thấy những hình khắc huy chương tròn này ở cả hai bên cửa chính của nhà thờ.

Không giống kim tự tháp Ai Cập hay các đền của La Mã là sử dụng nô lệ, nhân công xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris hầu hết là các nghệ nhân được trả lương. Tuy nhiên, để nhân công nhận tiền từ nguồn tài chính dồi dào của nhà thờ Công giáo cần có một hệ thống tin cậy. Vì thế mỗi thợ xây đá tự tạo một dấu riêng để ấn vào mỗi khối đá đã làm, nhằm đảm bảo nhận lương cuối ngày. Dấu vết của các nghệ nhân xây nhà thờ hiện vẫn còn sót lại ở quanh các cột đá dọc lối đi, nơi có các nhà nguyện.

Một mô hình nhỏ bên trong nhà thờ đã làm sáng tỏ một phần về sự khéo léo của con người thời trung cổ. Mô hình tả được cảnh công trường xây dựng với những vật dụng và con người đang lao động tí hon. Du khách có thể tìm thấy mô hình ở sau bàn thờ chính giữa.

Mô hình nhỏ phỏng lại công trường xây dựng nên nhà thờ. Ảnh: Corey Frye.

Dấu ấn lịch sử

Không chỉ có kiến trúc nổi bật, nhà thờ Đức Bà Paris là minh chứng cho nhiều thời khắc huy hoàng cũng như bi kịch lịch sử. Trong đó có sự kiện vua Henry VI của Anh lên ngôi trong chính nhà thờ này năm 1431. Nhà thờ từng lâm vào tình cảnh bị hư hại nặng nề nhưng nhờ Napoleon lên ngôi hoàng đế năm 1804 cứu vớt.

Sau thời gian tu sửa, nhà thờ Đức Bà Paris lấy lại vẻ đẹp nguyên vẹn vào thời điểm chiến tranh thế giới thứ 2. Có lời đồn rằng quân đội Đức từng phá hoại những lớp kính màu mới làm lại. Vì vậy kính được lắp lại lần nữa sau khi cuộc chiến kết thúc. Việc thay kính phải được làm từng bước vì trong đó có chiếc cửa sổ kính lớn nhất thế giới làm từ thế kỷ 13.

Nói tới lịch sử của nhà thờ Đức Bà Paris không thể không nhắc tới câu chuyện nổi tiếng về Joan of Arc, người từng có mặt trong nhiều tài liệu lịch sử của Pháp. Bà là một người dũng cảm và có tầm nhìn bao quát, tuy nghèo khó nhưng giàu có về tinh thần và tính cách. Nhờ có bà mà Pháp đánh bại được quân đội Anh với những chiến lược quân sự khôn ngoan và trở thành nữ anh hùng của nước Pháp. Tuy nhiên, bà bị Burundian bắt và giết do bị buộc tội dị giáo. 7/7/1456, Joan of Arc được tuyên bố vô tội và là người tử vì đạo. Năm 1909, bà được Giáo hoàng Pius X phong chân phước tại nhà thờ Đức Bà Paris.

Du khách tới tham quan nhà thờ ngày nay phải đi qua 140 bậc cầu thang mới tới nơi đặt chuông. Ngày nay chuông nhà thờ được thiết kế lại để tự động rung chuông. Bên trong nhà thờ Đức Bà Paris hiện còn giữ rất nhiều hiện vật lịch sử, nổi tiếng nhất là chiếc đàn ống từ thế kỷ 17, các bức tranh, bản thảo thiết kế và tranh khắc thể hiện những bí mật lâu đời của nhà thờ cũng như thành phố Paris.