Nơi phụ nữ cho con bú là điều cấm kỵ

Hòn đảo mỗi mét vuông có một con rắn ở Brazil / Bí ẩn 'lạnh gáy' về những hòn đảo trên thế giới

Inis Beag là hòn đảo hẻo lánh nằm ngoài khơi Ireland, đây là nơi cư trú của khoảng 350 người Công giáo, sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và làm nông.

John Cowan Messenger là nhà nhân loại học người Mỹ đã đến sống trên hòn đảo từ năm 1958 đến năm 1966. Trước đó, nơi này được gọi là Inis Oirr hay Inisheer, song John đã đặt tên nó là Inis Beag và có nhiều phát hiện lý thú về hòn đảo.

Hòn đảo Inisheer. Ảnh: Pinterest.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em được bao bọc kỹ càng. Bố mẹ chúng chỉ lau hoặc tắm rửa những phần cơ thể lộ ra ngoài như tay, chân, mặt... Tình cảm giữa bố mẹ và con cái chủ yếu thể hiện qua lời nói. Việc phụ nữ cho con bú cũng rất hiếm, gần như các bà mẹ tránh làm điều này. Trẻ em không được phép nhìn người khác khỏa thân với bất kỳ lý do gì.

Người dân Inis Beag coi tình dục là một điều đáng xấu hổ. Giáo dục giới tính một cách bài bản gần như không tồn tại ở Inis Beag. Những người khác phái qua lại hoặc kết thân với nhau, thủ dâm hay thảo luận về tình dục đều bị trừng phạt nghiêm khắc nếu bị phát hiện. Con trai trên đảo thường học về tình dục qua phim ảnh hoặc từ những người lớn tuổi trong cộng đồng. Tuy nhiên, các cô gái không được ai giải thích về sức khoẻ giới tính hay tình dục. Nhiều cô gái thường sợ rằng họ sẽ chết khi có kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên, do các bà mẹ cũng không biết giải thích cho con cái về những điều không ai chỉ bảo cho chính họ.

Trong hôn nhân, các cặp đôi phải tuân theo sự sắp xếp của người lớn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Những gái mang bầu do "ăn cơm trước kẻng" phải lựa chọn kết hôn hoặc bị đuổi khỏi làng. Nam giới thường kết hôn vào khoảng 35 tuổi trong khi nữ giới là 25 tuổi.

Ngày nay, cuộc sống của người dân trên đảo không còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những luồng tư tưởng cũ hay quan niệm về chuyện tình dục ở thế kỷ 20.

Inis Beag là hòn đảo nằm ở vịnh Co Galway, Ireland. Đây là hòn đảo bé nhất nằm ở cực đông của quần đảo Aran. Tuy nhiên, nó lại là một trong những hòn đảo lớn nhất của Ireland. Để tới được đây, du khách cần bắt phà từ Rossaveal, Co Galway, hay Doolin, Co Clare. Giá vé cho người lớn là 49 bảng (gần 1,4 triệu đồng), cho học sinh là 40 bảng ( hơn 1,1 triệu đồng). Du khách có thể tham quan nhiều di tích cổ hoặc thử thách bản thân với hoạt động leo núi...

Hòn đảo coi tình dục là điều cấm kỵ/Hòn đảo nơi tình dục được coi là cấm kỵ/Nơi phụ nữ cho con Vẻ đẹp của hòn đảo qua ống kính du khách. Video: M. Helfferich.

Vân Phạm