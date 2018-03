Cuộc sống ở nơi nhiệt kế thường xuyên chỉ 50 độ C

Ở vùng Yakutia xa xôi của Siberia, Nga, cách Vòng Cực chỉ hơn 100 km là thị trấn Verkhoyansk. Nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới -50 độ C. Trời lạnh tới mức mà ''không ai có thể ra ngoài hơn 15 phút được''. Cách duy nhất người dân nơi đây có thể bảo vệ mình khỏi cái lạnh khắc nghiệt này là phủ kín người bằng đồ da thú, lông thú và liên tục di chuyển.

Verkhoyansk được phát hiện bởi người Cossacks vào năm 1638. Vị trí của nơi này nằm phía trên của dòng sông Yana, về sau được lấy làm tên cho thị trấn - Verkhoyansky trong tiếng Nga có nghĩa ''thị trấn ở thượng nguồn Yana''. Trong suốt thời kỳ Xô Viết, Verkhoyansk được lấy làm nơi giam giữ tù nhân bị gửi đi đày. Ngày nay, con cháu họ cùng với số ít thợ săn Yakut sinh sống tạo nên cộng đồng dân cư gồm 1.300 người.

Mùa đông tuyết trắng bao phủ khắp Verkhoyansk. Ảnh: Amusingplanet.

Thị trấn này là một trong những địa điểm có người sống mà xa xôi hẻo lánh nhất của khu vực Siberia. Không có con đường nào dẫn tới Verkhoyansk. Vào mùa đông, khi toàn bộ khu vực bị tuyết bao phủ, người ta chỉ có thể tới Verkhoyansk bằng cách đi theo hướng dòng chảy của dòng sông Yana (khi đó cũng đang đóng băng), đi trên những đầm lầy đóng băng. Vào mùa hè nước sông tan chảy và các đầm lầy cũng tan tuyết, cách duy nhất tới Verkhoyansk là đi bằng máy bay trực thăng.

Cư dân nơi đây dành cả mùa đông để nghỉ, tránh phải ra đường càng ít càng tốt. Nhà của họ được làm ấm bằng lò sưởi đốt gỗ, nước nóng bơm lên từ nhà máy trung tâm chạy suốt mùa đông. Với những việc buộc phải ra đường họ sẽ mang theo lều, củi đốt và luôn giữ cho động cơ xe phải chạy liên tục. Trường học đóng cửa nhưng chỉ khi nhiệt độ xuống dưới -55 độ C.

Mặc dù mùa đông khắc nghiệt, mùa hè ở đây lại rất ấm áp với nhiệt độ ban ngày lên tới trên 30 độ C vào các tháng 6, 7, 8 và được cho là không hề kỳ lạ. Verkhoyansk có biên độ nhiệt mùa đông và hè lớn nhất trên thế giới vì chênh lệnh có thể tới hơn 100 độ C.

Mùa hè xanh tươi ở Verkhoyansk và nhiệt độ lên cao có khi tới hơn 30 độ C. Ảnh: Amusingplanet.

Nhiệt độ mùa đông thấp nhất ghi nhận ở Verkhoyansk là -67,8 độ C vào ba ngày liên tiếp hồi tháng 2/1892. Còn vào ngày 25/7/1988, tại đây có nhiệt độ 37,3 độ C, lập kỷ lục biên độ nhiệt lớn nhất thế giới, 105 độ C. Trong khi đó các thị trấn Oymyakon và Yakutsk cũng có biên độ nhiệt tầm 100 độ C.

Thực tế cả Verkhoyansk và Oymyakon đều chung danh hiệu nơi lạnh nhất có người sống trên thế giới. Tuy vậy Oymyakon được biết tới nhiều hơn trên truyền thông, đồng thời thu lợi từ du lịch. Nằm không xa đại lộ Kolyma nên Oymyakon được du khách dễ tiếp cận hơn bằng đường bộ, không giống như Verkhoyansk. Thị trấn này lại có cơ sở hạ tầng tốt hơn để phục vụ du khách như các khách sạn, hay bảo tàng Gulag là điểm tham quan.

Oymyakon cũng từng đạt mức nhiệt -67,7 độ C vào ngày 6/2/1933, chỉ nhỉnh hơn Verkhoyansk một chút. Tuy vậy, sự đo lường ở Oymyakon được đánh giá là chính xác hơn ở Verkhoyansk vì sử dụng nhiệt kế thủy ngân thay vì nhiệt kế cồn (có sai số khoảng 0,2 độ C). Do đó cuộc tranh luận về nơi lạnh nhất có người sống trên thế giới vẫn tiếp diễn.

Theo Amusing