Dù Afghanistan chưa bao giờ là vùng đất lý tưởng để du lịch, nhưng nếu bạn đủ gan dạ, hãy thử ghé qua những địa điểm sau để có thể cảm nhận vẻ đẹp và một phần lịch sử của quốc gia nhiều biến cố này.

Afghanistan thanh bình hiếm có trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Nate Derrik

Tượng phật khổng lồ ở Bamyan

Được xây vào thế kỷ thứ 6 và bị phá huỷ gần hết năm 2001, ngày nay đến Bamyan du khách vẫn có thể nhìn thấy vách đá lớn nơi hai thân tượng được tạc vào. Các nhà khoa học đã công bố họ khám phá ra một bức tượng Phật nằm khác dài 18 m đã thoát nạn nhờ được chôn dưới đất. Hiện tại có nhiều hy vọng cho việc khôi phục lại những bức tượng Phật nhờ vào nguồn quỹ tài trợ của Nhật Bản nhằm cố gắng tìm lại ánh sáng một thời hoàng kim Phật giáo tại quốc gia Trung Á này.

Chỉ cần đứng dưới vách đá lớn bạn sẽ hiểu được ngày xưa bức tượng có kích thước ra sao cũng như sự lớn mạnh của Phật giáo trong lịch sử. Việc xây dựng bức tượng mới dự kiến tốn khoảng 10 triệu USD và hiện tại chưa có thông tin về thời gian công trình hoàn thành. Một trong những trở ngại đó là sự bất ổn về chính trị tại Afghanistan.

Những hình ảnh trước và sau khi tượng Phật bị đánh sụp năm 2001 bởi quân Taliban. Ảnh: Wikipedia

Hồ Band-e-Amir

Hồ Band-e-Amir được miêu tả đơn giản là đẹp đến ngỡ ngàng và đôi khi được mệnh danh Grand Canyon của Afghanistan. Mặt hồ gần với khu vực tượng phật Bamyan nên bạn có thể cùng ghé thăm trong hành trình. Điểm nhấn của những khu hồ thuộc rặng núi Hindu Kush là nước được trữ hoàn toàn tự nhiên. Những vách đá được dòng nước giàu carbon dioxide bồi đắp. Qua nhiều thiên niên kỷ, nước đã cung cấp lượng calcium carbonate và từ từ vôi hoá các bức tường.

Khu vực này đòi hỏi một chút can đảm và niềm đam mê với thiên nhiên khi bạn phải vượt qua những con đường nhỏ trong khi khá nhiều mìn của quân Taliban vẫn có thể nằm rải rác.

Hồ Band-e-Amir có vẻ đẹp trong lành và ấn tượng không kém mặt hò nào tại châu Âu. Ảnh: Afghanistan Matter/Flickr.

Shar-e Gholghola

Những người dân ở Shar-e Gholghola trong thế kỷ 13 đã giết chết cháu trai của Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) vì thế ông đã cho phá huỷ thành phố và giết chết hơn 150 nghìn người. Shar-e Gholghola đã không bao giờ được xây dựng lại và từ từ rơi vào hoang phế. Tuy vậy nó trở thành một di chỉ đáng để xem từ xa do mìn của quân đội Nga vẫn còn. “The City of Silence” hay “the City of Screams” - thành phố của sự im lặng hay thành phố của những tiếng gào thét là tên ngày tay người ta hay nhắc về Shar-e Gholghola.

Bia mộ của một người đã mất phía sau là thành phố của sự im lặng Shar-e Gholghola. Ảnh: Tracy Hunter

Mazar-e Sharif

Thành phố Mazar-e Sharif là nơi toạ lạc của một trong những thánh đường hồi giáo đẹp nhất mà bạn từng chứng kiến. Tên của thành phố có nghĩa là “Tomb of the Exalted – Lăng mộ cao quý” và “Blue Mosque - nhà thờ màu xanh”. Mazar-e Sharif được biết đến là nơi chôn cất của Ali. Ali là con rể của nhà tiên tri Muhammad.

Người ta tin rằng, sau khi đã mất, thi thể của Ali đã bị đe dọa vì thế những tín đồ đi theo ông đã chọn cách đặt ông lên lưng con lạc đà cái màu trắng. Họ cứ theo lối đi của con lạc đà nhiều tuần trời cho đến khi nó kiệt sức và ngã xuống. Nhà thờ màu xanh là công trình gần đây nhất được xây dựng tại vị trí đó. Mặc dù được xây từ thế kỷ 15 thánh đường vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của nó nhờ những lần trùng tu.

Thánh đường màu xanh lộng lẫy đẹp bậc nhất đất nước được tin là nơi an nghỉ của con rể nhà tiên tri Muhammed. Ảnh: Johannes Zielcke

Minarets – Những ngọn tháp

Ghazni ở phía đông đất nước là nơi nổi tiếng với những tháp nhọn của thánh đường hồi giáo vốn được biết đến với tên gọi minaret. Một vài trong số đó đã hơn 1.000 năm tuổi. Thành phố là sự pha trộn của những nét văn hoá tín ngưỡng bản địa và gần giống như phần còn lại của đất nước, người đạo Sikh hay Hindu đều bị quân Taliban càn quét.

Ngọn tháp ở Ghazni chụp năm 2011 nằm sát bên con đường đầy bụi đất. Ảnh: US Embassy Kabul

Ancient Bost – Thành phố cổ Bost

Thủ phủ của tỉnh Helmund là Lashkar Gah đang nắm giữ một bí mật - thành phố cổ đại nay đã rơi vào hoang phế mang tên Bost. Không ai biết được người thực sự xây dựng nên đô thị này mặc dù đã có những thông tin về thời điểm Bost tồn tại (ít nhất 3 nghìn năm tuổi). Năm 661, thành phố này đã được người Hồi giáo chiếm giữ và trở thành lãnh thổ của đế chế Ghaznavid. Thành phố bị Thành Cát Tư Hán tấn công và phá hủy năm 1220. Những gì còn lại xứng đáng để du khách làm một chuyến ghé thăm Bost khi mà đường đi đến Lashkar Gah đã khá tốt.

Nếu là người yêu khảo cổ học và các di tích, bạn hẳn sẽ có ấn tượng với Bost. Ảnh: Wikimedia

The Khyber Pass – Ngọn đèo Khyber

Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất là cung đường quanh co Khyber Pass nối đất nước với quốc gia Pakistan láng giềng.

Con đèo thường xuyên là lối giao thông quan trọng cho quân đội và những đoàn xe của thương lái buôn bán. Tuy vậy nó vẫn được coi là không an toàn với du khách. Tháng 2/2009, cây cầu chính trên trục đường đèo này đã bị đánh sập bởi lực lượng bị tình nghi là những người ủng hộ Taliban. Tuy vậy, nếu khi đã được đảm bảo an toàn, bạn chắc chắn không nên bỏ qua chuyến đi trên những khúc cua tay áo đong đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó là Salang Pass, ngọn đèo cao gần 4.000 m so với mặt nước biển kết nối phía bắc đất nước (Mazar Sharif) với Kabul.

Một góc con đèo Khyber trên độ cao 4.000m. Ảnh Wikipedia

Ngắm nhìn những phong cảnh và di chỉ trên đất nước Trung Á nổi tiếng về bạo lực và khủng bố này, hẳn có khá nhiều người ngạc nhiên vì vẻ đẹp thiên nhiên và các công trình do bàn tay con người Afghan tạo nên. Nếu bạn quyết định dành những ngày nghỉ quý giá của mình để phiêu lưu ở Afghanistan, việc đầu tiên là nên mua một gói bảo hiểm thật lớn đồng thời cân nhắc hết sức cẩn thận trước khi quyết định lên đường.

Hoài Nam