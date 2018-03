Timbuktu - thành phố vàng bên sa mạc Sahara / 45 triệu đóa hoa nở giữa sa mạc ở Dubai

Chuyến bay được các phi công của Không lực Hoàng gia Anh tiến hành vào những năm 20 của thế kỷ trước. Từ trên không trung, họ nhìn thấy những hình thù kỳ lạ trên mặt đất và đặt tên nó là "Desert Kites" (những cánh diều trên sa mạc). Đây cũng là lần đầu tiên, những người da trắng tiếp cận với các vòng tròn bí ẩn trên sa mạc - điều mà người dân bản địa biết từ hàng nghìn năm trước.

Những hình tròn kỳ lạ trên sa mạc được các phi công đặt tên là Desert Kites. Ảnh: Amusing.

Theo những người Bedouin (dân du mục gốc Ả Rập), những vòng tròn kỳ lạ này có tên gọi là Works of the Old Men (tạm dịch: Tác phẩm của ông già). Kể từ lần đầu tiên phát hiện, đến nay người ta đã tìm thấy hàng nghìn cánh diều có hình thù kỳ lạ như thế trên sa mạc, trải dài từ Sinai đến bán đảo Ả Rập và phía bắc cho tới miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Diều sa mạc tạo thành các bức tường đá thấp, thường được phát hiện với các cặp đường thẳng cắt nhau. Các đường thẳng này có độ dài từ hàng trăm mét, lên đến hàng km và bắt đầu từ phía xa, sau đó hội tụ về các hố tròn.

Khi chụp ở trên mặt đất, các bức tường đá mà người xưa dùng làm bẫy động vật không hề cao, và cũng không có tác dụng nhốt các loài vật hoang dã mà họ săn bắn được. Các đường đá nhỏ này chỉ có tác dụng lùa các con vật đi theo đúng hướng mà người thợ săn mong muốn. Ảnh: Amusing.

Khi nhìn thấy hình ảnh giống các con diều này, phi công Hoàng gia Anh rất tò mò về nguồn gốc của chúng. Nhiều người cho rằng chúng được tạo ra một cách bí ẩn, hoặc là sản phẩm của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ nghi ngờ rằng đây là những cái bẫy của người bản địa khi xưa, dùng để săn bắt động vật. Vào năm 2007, các chuyên gia đến từ Israel và Mỹ đã phát hiện khá nhiều xương của loài linh dương tại phía đông bắc Syria. Đây cũng được cho là bằng chứng của việc các cánh diều bí ẩn thực chất chỉ là bẫy săn bắn của thời kỳ hậu đồ đá mới.

Những vòng tròn bằng đá này từng được nhiều người lầm tưởng là do một thế lực huyền bí nào đó xây nên. Ảnh: Amusing.

Theo đó, các cánh diều sa mạc này được cho là xây dựng trong giai đoạn từ năm 4000 TCN đến năm 2000 TCN. Một số bẫy có tuổi đời lâu hơn, vào những năm 8000 TCN.

Xem thêm Những điều kỳ diệu trên sa mạc

"Những cánh diều trên sa mạc" được tìm thấy ở các nước như Syria, Jordan, nam Israel, Ả Rập Saudi. Ngoài những công trình cổ xưa trên sa mạc, du khách cũng có thể tới tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở các quốc gia này. Một số điểm không thể bỏ lỡ khi tới Israel: Thành phố cổ Acre, Jerusalem, Eilat, biển chết, Tel Aviv... Một số điểm tham quan tại Ả Rập: Dubai, Abudhabi, tham gia vào các chuyến safari tại sa mạc vào ban đêm. Syria đang là một trong những quốc gia được nhiều sứ quán tại các nước trên thế giới khuyến khích du khách nên tạm thời hạn chế đến đây tham quan, do có nhiều bất ổn về chính trị.

Anh Minh (theo Amusing)