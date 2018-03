Resort biệt lập hơn 45.000 USD một đêm ở Maldives / Bãi biển ma thuật ở Maldives

Ngày 6/2, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives thời gian này cho đến khi chính phủ Maldives gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Thông báo này khiến nhiều du khách tỏ ra lo lắng trước kế hoạch đi chơi Tết hoặc hưởng tuần trăng mật ở Maldives.

Vợ chồng Ngô Thùy An (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã lên kế hoạch du lịch sau cưới ở Maldives trong vài ngày tới. "Nhưng khi nghe tin này cả hai đều quyết định hủy, nhiều bạn bè khuyên nên đặt an toàn lên trước tiên. Chồng mình muốn đổi đi Bali, còn mình sẽ tham khảo thêm rồi quyết", Thùy An nói.

Nhiều du khách vẫn cập nhật hình ảnh yên bình ở thủ đô Male, Maldives ngày 7/2. Ảnh: Axim007.

Trong hai ngày qua, các công ty lữ hành cũng liên tục nhận điện thoại của khách đặt tour Maldives hỏi về tình hình an ninh. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, trưởng phòng truyền thông của Vietravel cho biết hiện tại công ty không có đoàn khách nào đang đi du lịch tại Maldives. Tuy nhiên vào dịp Tết âm lịch có khoảng 60 khách du lịch Maldives và liên tuyến Maldives – Srilanka. Vào 23/3, có đoàn khoảng 65 khách đi Maldives.

"Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho du khách, các đoàn khách đi Maldives vào dịp Tết âm lịch, công ty sẽ hủy lịch khởi hành, và chuyển sang tư vấn và làm hồ sơ tour khác nếu khách hàng có yêu cầu", bà Khanh nói. Công ty sẽ liên tục cập nhật hình tình, nếu chính trị ổn định trở lại, đoàn vẫn có thể khởi hành bình thường.

Dù Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Du lịch nước này vẫn ra thông báo trấn an du khách. Các hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, tình hình ở Maldives vẫn ổn định, CNN dẫn thông báo.

"Tình trạng khẩn cấp không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động du lịch của du khách tới Maldives và tại Maldives... Sự an toàn công cộng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết và chính phủ luôn đảm bảo sự an toàn ở mỗi điểm đến", trích thông báo của Bộ Du lịch Maldives.

Du khách vẫn tận hưởng kỳ nghỉ yên bình tại Maldives.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc công ty VYC Travel, cho biết công ty có 8 khách đang du lịch Maldives. Câu hỏi được các du khách quan tâm nhiều nhất là: "Bay đến thủ đô Male có an toàn không?". Theo kinh nghiệm nhiều năm làm tour Maldives và từng đến đây nhiều lần, ông Trường cho biết đảo sân bay cách đảo chính của thủ đô Male 10 phút đi tàu. Như vậy khách hạ cánh có thể di chuyển thẳng về các đảo resort, du lịch, mà không phải ghé qua trung tâm thủ đô.

"Maldives gồm rất nhiều hòn đảo và hầu hết resort đều nằm ở các đảo tách biệt. Tôi từng đi Maldives vào thời gian nước này gặp bất ổn chính trị nhưng nhận thấy hầu như không tác động đến các khu nghỉ dưỡng", ông Trường nói. Hiện hướng dẫn viên đưa khách đi Maldives cập nhật thông tin đoàn vẫn ổn. "Tết tới công ty có 3 đoàn khách, khởi hành sau 15 ngày được ban bố khẩn cấp, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình từ các đối tác ở Maldives để đưa lời khuyên cho khách".

Chị Huệ, đại diện một đại lý tour Maldives cũng cho biết mọi hoạt động của nhóm khách do công ty tổ chức vẫn diễn ra bình thường. "Hiện tại chúng tôi không tổ chức tour Male, khách xuống sân bay sẽ đi canô ra các đảo khác luôn", chị Huệ nói.