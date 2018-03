Vì sao phải tắt đèn khi máy bay hạ cánh / Bạn có biết đúng về quy định hành lý trên máy bay

Là một trong 10 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, Virgin America còn được nhiều người biết đến với những cách thức đặt tên thú vị của mình.

Virgin có tên máy bay "chơi chữ" như: An Airplane Named Desire (Một chiếc máy bay tên Khát vọng), My Other Ride is a Spaceship (Chuyến tiếp theo của tôi là tàu vũ trụ), Scarlett O'Air (tên nữ diễn viên trong phim “Cuốn theo chiều gió), Spruce Moose (Con nai làm dáng),… Virgin America từng tìm kiếm trợ giúp đặt tên của cộng đồng mạng xã hội Facebook.

Năm 2011, hãng công bố chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới có tên là một hashtag trên trang Twitter: #Nerdbird.

Đôi khi, hãng còn mời những nhân vật nổi tiếng để đặt tên cho 10 máy bay mới, như cách mà họ làm năm 2007, với biên tập viên của trang Boing Boing và nhà thiết kế Jonathan Adler.

Năm 2010, ngôi sao R&B người Canada Drake, chụp hình cùng chiếc máy bay được đặt theo tên của anh (Air Drake). Đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên của Virgin America tới Toronto. Ảnh: CNN.

Ireland Ryanair đã tổ chức một cuộc thi đặc biệt nhân dịp chính thức mở tài khoản Facebook của hãng vào năm 2015. Cuộc thi tạo cơ hội cho 30 người may mắn có tên được đặt cho máy bay và hình của họ in trên hông phi cơ.

Daniel Saadon, Tổng giám đốc hãng hàng không quốc gia Israel El Al cho biết, tên máy bay được coi như một sự kết nối quan trọng giữa công ty và đất nước. Một số cái tên phổ biến của hãng này là: Jerusalem - thủ đô Israel, Sderot - tên thành phố gần dải Gaza, và Rehovot - quê hương của Tổng thống Israel đầu tiên.

Hãng El Al lưu ý đến bản đồ khi đặt tên máy bay. Ảnh: CNN.

Giám đốc quan hệ của Hawaiian Airlines cho biết: “Trong văn hóa của Hawaii, việc đặt tên người, địa điểm hay đồ vật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định tính cá thể đồng thời tạo giá trị cho nó. Hãng này đặt tên máy bay theo các chòm sao, loài hoa và chim chóc, lễ hội, và thậm chí cả tên của một đô vật sumo Hawaii.

Gần đây nhất, những chiếc máy bay A330 của hãng All Nippon Airways (ANA), Nhật Bản, được đặt tên theo chòm sao mà các thủy thủ Polynesia từng dùng để xác định phương hướng.

Nghi thức đặt tên cho máy bay cũng thay đổi đa dạng, có thể do cá nhân hoặc một tổ chức đặt.

Năm 2015, hãng ANA ra mắt 3 máy bay mới cho dòng “Star Wars” (phim “Chiến tranh giữa các vì sao”) để tưởng nhớ các nhân vật BB-8 và R2-D2. Ảnh: CNN.

Mỹ Phượng