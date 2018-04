Chuyến đi 16 ngày như sống trong địa ngục của du khách / Ẩn số về chuyến du lịch một đi không trở về của gia đình 4 người

Sau khi "xới tung" Ấn Độ trong nhiều ngày dưới cái nóng của tháng 4, Craig Doody, một nhà môi giới làm việc tại Christchurch, New Zealand vẫn không thể ngủ. Ngay cả khi đang ngồi trên chiếc xe bus trong suốt 7 tiếng và đi qua các con đường gập ghềnh đến Punjab, người đàn ông vẫn mở to mắt, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Anh hy vọng sẽ tìm được con gái, con bé vẫn còn sống và đưa về nhà an toàn, New Zealand Herald đưa tin ngày 23/4.

Chỉ vài tiếng sau khi nghe tin con gái đã đến Ấn Độ, Graig Doody đã lên máy bay sang Ấn Độ để tìm. Ảnh: NZH.

Khi bước ra khỏi chiếc xe bus, đứng trên con đường bụi bẩn, đầy rác ở phía đông nam thành phố Patiala, bang Punjab, tim người cha như ngừng đập. Gặp một cảnh sát đi ngang qua, Craig vội bám theo. Anh được cảnh sát đưa vào một tiệm bánh gần đó và cho biết bên ngoài rất nguy hiểm. Craig đưa cho viên cảnh sát mới gặp một mẩu giấy, trong đó ghi số điện thoại và dòng chữ nguệch ngoạc: Tôi muốn tìm con gái mình.

Con gái Craig là Jessica Doody, 24 tuổi, mắc chứng tự kỷ. Cô làm hầu phòng trong một khách sạn địa phương. Bạn trai của Jessica là Gurdeep Sighn, làm việc trong một quán pizza và lái xe chuyển phát nhanh, giao hàng.

Khi tán tỉnh Jessica, Sighn lại tự khoe mình là tỷ phú và sẽ mời ban nhạc nổi tiếng Maroon 5 chơi trong đám cưới của cả hai nếu họ kết hôn.

"Jessica tin vào cuộc sống tưởng tượng tuyệt vời đó và dần xa lánh gia đình. Con bé sớm mắc vào nợ nần", chị gái Sarah cho biết. Từ khi có bạn trai, số nợ của cô gái trẻ đã lên tới 50.000 USD.

Jessica chụp ảnh cùng bạn trai Sighn. Ảnh: News.

Khi bạn trai rủ Jessica đi du lịch Ấn Độ, gia đình cô gái đã phản đối. Họ muốn có một người bảo hộ đi theo Jessica vì trên thực tế, dù 24 tuổi nhưng trí tuệ của cô chỉ như người 14 tuổi. Cô cũng phải uống thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật và thuốc an thần thường xuyên. Ngoài ra, Jessica còn bị hội chứng ruột kích thích.

Lo ngại con gái sẽ trốn đi, gia đình Craig đã nộp đơn lên tòa án để có được lệnh cấm Jessica rời khỏi đất nước. Họ cũng yêu cầu tòa chỉ định quyền chăm sóc và quản lý đặc biệt với con gái, để giúp cô tránh xa những kẻ xấu.

Tuy nhiên, ngày 19/3, gia đình Craig vội vàng báo tin con gái mất tích với cảnh sát địa phương. 9 ngày sau đó, cả nhà bàng hoàng khi biết tin Jessica đã đến Ấn Độ bằng một hộ chiếu khác vào ngày 16/3 cùng bạn trai.

Điều khiến gia đình Craig bất ngờ là con gái đã tự ý thay tên đổi họ, làm hộ chiếu mới để đi du lịch. Craig tin rằng, với trí tuệ của Jessica, cô không thể tự nghĩ ra để làm điều này, mà bạn trai của Jessica, Singh là người lên kế hoạch.

Sau khi đến Ấn Độ 2 tuần, Jessica tắt điện thoại. Tài khoản Facebook của cô cũng khóa. Điều này khiến gia đình cô gái trẻ vô cùng lo lắng. Họ nghĩ tới những điều tồi tệ nhất mà con gái sẽ gặp phải: bị rơi vào tay những kẻ buôn người, bị bán làm nô lệ tình dục, bị cưỡng bức, bị giam trong tù, bị giết hoặc bắt cóc.

Với mong muốn mang con gái trở về nhà an toàn, Craig đã dừng việc và đuổi theo con gái tới tận vùng Punjab, Ấn Độ.

Một ngày sau cuộc gặp với nhân viên cảnh sát ở Patiala, Craig đã được gặp con gái. Niềm vui của anh sớm bị dập tắt khi cảnh sát Ấn Độ cho biết Craig không được phép gặp con gái một mình, chỉ được hỏi 5 câu. Anh cũng phải ký vào một biên bản hứa không được làm hại Jessica.

"Tôi chỉ có 5 phút gặp con gái. Nó nói rằng nó muốn ở Ấn Độ và ghét gia đình. Trái tim tôi tan nát. Tôi đã bay nửa vòng trái đất để đi tìm con. Thật khủng khiếp, con bé như bị tẩy não".

Sau cuộc gặp ngắn ngủi, cảnh sát buộc Craig rời khỏi thành phố. Anh được cảnh sát hộ tống ra tận xe bus trở về New Delhi. Người cha cảm thấy tuyệt vọng.

Tại New Delhi, một người đồng hương đã liên lạc với Craig. Với sự giúp đỡ của người này, anh lại quay về Patiala một lần nữa và đến gặp cảnh sát. Craig trình ra các giấy tờ của tòa án New Zealand, cũng như hồ sơ bệnh án của con gái. Câu chuyện của Jessica cũng bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ.

Theo luật pháp Ấn Độ, người cha có toàn quyền đối với con cái cho đến khi chết. Do vậy, khi yêu cầu được nói chuyện lại với con gái, cảnh sát đã phải chấp thuận. Sau đó, anh hay tin gia đình Sighn sẽ đưa Jessica lên máy bay về New Zealand. Họ nói rằng sức ép của dư luận đã khiến gia đình họ bị quấy rối liên tục.

9h30 ngày 10/4, Jessica đã đặt chân tới Christchurch với sự chào đón của chị gái, mẹ và em họ. Nhưng Jessica không vui. Cô muốn quay lại Ấn Độ và sống ở đó.

Tuy cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái đã bình an trở về, gia đình Craig vẫn thắc mắc bằng cách nào Jessica rời khỏi New Zealand. Craig đã đến đồn cảnh sát ở Canterbury để yêu cầu một cuộc điều tra về tính hợp pháp trong việc thay đổi tên của Jessica cũng như cấp hộ chiếu mới. Người cha cũng chỉ trích việc lãnh sự quán New Zealand đã không giúp gì trong suốt quá trình tìm con ở Ấn Độ. Tuy nhiên, phía lãnh sự cho rằng, họ đã hỗ trợ công dân của mình.