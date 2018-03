Món kem đắt nhất thế giới / 9 món kem độc, lạ chỉ có ở Nhật Bản

Chúng ta đã quá quen với khái niệm kem thì lạnh, lửa thì nóng. Tuy nhiên, nhà hàng Aldwych Cafe & Ice Cream Parlour ở Glasgow, Scotland, lại nổi tiếng với một loại kem đặc biệt mang tên Respiro Del Diavolo (Hơi thở của Quỷ).

Món kem này do chủ quán Martin Bandoni làm ra. Thay vì dùng các nguyên liệu thông thường, Martin đã sử dụng nhiều loại ớt cay. Do đó, kem Respiro Del Diavolo có độ cay lên đến 1,5 triệu Scoville (đơn vị đo lường độ cay).

"Hơi thở của Quỷ" còn cay hơn cả loại ớt cay nhất thế giới là Bhut Jolokia, với độ cay lên tới 1 triệu đơn vị Scoville. Một nghiên cứu vào năm 1980 chỉ ra rằng chỉ cần 1,3 kg ớt bột Bhut Jolokia có thể giết chết một người nặng 68 kg.

Ruari Baratt, một nhà báo làm việc tại Anh, sau khi ăn burger tẩm nước sốt của món ớt này ở Ấn Độ đã bị lên cơn co giật và tới thẳng bệnh viện. Barratt nhớ lại ông đã phải trải qua cơn đau đớn trong miệng chỉ vài giây sau khi cắn miếng bánh. Chân tay ông bắt đầu co quắp và cơ thể ông co giật trong suốt 3 giờ liền.

Khi làm ra món kem này, mục đích của Martini là muốn thử thách lòng dũng cảm của thực khách. Ảnh: Odd.

Do đó, bất kỳ ai khi nghe đến món kem Respiro Del Diavolo với độ cay lên đến 1,5 triệu đơn vị Scoville đều giật mình. Nhiều người thậm chí cho rằng, đây chính là món kem nguy hiểm nhất thế giới.

"Nó rất nóng và cay. Nếu bạn thích ớt, đây sẽ là món ăn mang lại cảm giác kỳ lạ vì kem lạnh nhưng lại khiến bạn nóng bừng khi ăn", Martin cho biết. Bất kỳ ai có ý định ăn món kem này đều được yêu cầu ký một cam kết: trên 18 tuổi và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu họ gặp bất cứ vấn đề gì khi ăn kem.