Vì sao ghế máy bay lại quay về phía trước? Câu hỏi này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng theo các nhà nghiên cứu, ghế hướng về phía sau mới thực sự an toàn cho hành khách trong trường hợp bất trắc.

Theo Travel and Leisure, kết quả nghiên cứu của một số trường đại học khẳng định rằng, trong các tình huống va chạm, ghế ngồi hướng ra sau sẽ bảo vệ đầu, cổ và lưng tốt hơn.

Hành khách khó có thể tìm được một chiếc máy bay thông thường nào có hàng ghế đặc biệt như vậy: quay về phía đuôi máy bay. Ảnh: T&L.

Lý do đầu tiên là hành khách mặc nhiên coi ghế hướng phía trước là bình thường và rất khó thay đổi. Đây là điều đã in sâu trong tâm trí mọi người từ khi ngành hàng không thương mại ra đời.

Lý do lớn nhất ngăn cản các hãng hàng không lắp đặt hàng ghế kiểu này là vấn đề chi phí. "Khi va chạm, trọng tâm của hành khách dồn vào ghế sẽ cao hơn, và nó sẽ chịu nhiều lực hơn. Do đó, bản thân chiếc ghế, điểm kết nối và sàn máy bay sẽ cần phải được gia cố nhiều hơn", David Learmount, biên tập viên về an toàn và hoạt động bay của FlightGlobal, cho biết. "Điều này sẽ làm gia tăng trọng lượng của máy bay, dẫn tới tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn".

Trên thực tế, ghế hướng ra sau vẫn được lắp đặt trên một số máy bay, tuy nhiên bạn sẽ phải trả thêm phí cho vị trí này. Các khoang hạng nhất của British Airway, American Airlines, Etihad hay United Airlines đều có ghế hướng ra sau. Một số khách hàng chịu chi cho chúng vì tính riêng tư - họ có thể tránh được ánh nhìn từ những người di chuyển trên lối đi.

Bên cạnh đó, quan niệm của hành khách cũng ảnh hưởng lớn đến việc các hãng hàng không từ chối áp dụng thiết kế này. Rất nhiều người nghĩ rằng họ dễ bị say máy bay hơn khi ngồi quay mặt phía sau. Thực tế là ghế hướng ra sau trên máy bay lại không dễ bị say như trên xe buýt hay tàu điện.

"Khi máy bay đạt độ cao ổn định, cảm nhận chuyển động lên phía trước không rõ ràng như ở các phương tiện mặt đất khác", Brian Dunlap, một phi công chia sẻ trên Quora. "Chỉ khi nào máy bay di chuyển trên mặt đất, cất cánh và hạ cánh, hành khách mới cảm nhận được".