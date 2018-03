KKday là một nền tảng thương mại điện tử trực tuyến chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch tự túc và hướng dẫn viên tại địa phương. Với những trải nghiệm du lịch vô cùng độc đáo của mình, đây được coi là cầu nối cho du khách tìm đến các hoạt động du lịch thú vị ít người biết đến tại địa phương và dễ dàng đăng ký tham gia thông qua nền tảng của KKday. Dưới sự điều hành của CEO Ming Ming Chen, từ 20 nhân viên năm 2015, công ty này đã phát triển đến hơn 250 nhân viên. Với văn phòng tại các nước Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc, KKday là nền thương mại điện tử lớn nhất châu Á. Hiện tại công ty có hơn 10.000 sản phẩm du lịch tại hơn 80 quốc gia và 500 thành phố trên một nền tảng đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung (phồn thể lẫn giản thể), tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, và các ngôn ngữ khác. Mục tiêu của nền tảng này là trở nên dễ tiếp cận hơn để giúp mọi đối tượng du khách tìm và trải nghiệm những điều mới mẻ hơn. Truy cập trang web để tìm hiểu thêm. H.I.S hiện có 271 cửa hàng tại 156 thành phố và 70 quốc gia trên toàn thế giới. Tập đoàn có các nhân viên dày dạn kinh nghiệm và kiến thức du lịch tại địa phương, đáp ứng mọi nhu cầu để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch của mình. Mạng lưới toàn cầu của H.I.S cho phép thu thập những thông tin du lịch mới nhất để có thể sắp xếp các vé tham quan và các đơn đặt phòng khách sạn tốt nhất cho du khách. Tại mỗi địa điểm du lịch, tập đoàn này đều có các lịch trình du lịch độc quyền. MindWorks Ventures là công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở ở Hong Kong, chuyên đầu tư cho các giai đoạn khởi nghiệp và mở rộng ban đầu của các công ty khởi nghiệp công nghệ ở Đông Nam Á, đại lục Trung Quốc. MindWorks Ventures đầu tư vào các công ty và hỗ trợ các nhà sáng lập tiềm năng phát triển các công nghệ dễ tiếp cận người tiêu dùng, có khả năng mở rộng và tạo ra thị trường mới. Các công ty đang được MindWorks Ventures đầu tư bao gồm Lalamove, Wonder Workshop và KKday. Truy cập ​vào đây để tìm hiểu thêm.