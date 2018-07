Chọn thời điểm xứ sở hoa mộc lan Magnolia vào mùa lãng mạn nhất trong năm, công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist mở lại tour Triều Tiên thưởng ngoạn mùa thu lá đỏ, ngay sau khi diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều như chỉ dấu lạc quan cho nền hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Một hành trình “để đời”

Dù là vùng lãnh thổ láng giềng với thiên đường du lịch Hàn Quốc đã quá quen thuộc với phần đông du khách Việt, Triều Tiên vẫn là điều bí ẩn đối với phần còn lại của thế giới. Do đặc thù về chính trị, các hoạt động du lịch và du khách nước ngoài luôn đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước Triều Tiên. Trước đây, giá tour du lịch từ Việt Nam sang Triều Tiên cũng khá cao (trên 50 triệu đồng), thủ tục xét cấp visa còn nhiều trở ngại, tình hình an ninh không ổn định khiến du khách không an tâm.

Khải Hoàn Môn Bình Nhưỡng.

Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi diễn ra các cuộc họp thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên vào trung tuần tháng 6 năm nay. Tình hình an ninh tại Triều Tiên đã được cải thiện rõ rệt, điều kiện lý tưởng cho các hoạt động du lịch, đặc biệt khi ngành du lịch nước này đã bắt đầu thực hiện các chính sách nới rộng cửa phục vụ du khách quốc tế trong vòng ba năm qua.

Với tour Triều Tiên này, công ty cung cấp giá tour cạnh tranh nhờ liên kết trực tiếp với đối tác du lịch tại Triều Tiên và hãng hàng không Air China. Ngoài mức giá tour hấp dẫn, du khách còn có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của các công trình kiến trúc và vẻ đẹp hoang sơ gần như nguyên bản của thiên nhiên Triều Tiên, khi chưa bị khai thác nhiều bởi ngành “công nghiệp xanh”.

Đặc biệt, thủ tục cấp visa dành cho du khách Việt vào Triều Tiên nay đã dễ dàng hơn, thời gian xét duyệt được rút ngắn lại rất nhiều, từ 7 đến 10 ngày kể từ khi hồ sơ đề nghị cấp visa hợp lệ của du khách được gửi đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.

Mùa thu lá đỏ

Hành trình hứa hẹn mang đến cho du khách một trải nghiệm mới mẻ khi lần đầu tiên chạm chân lên "(Xứ) buổi sáng tươi đẹp" (nghĩa của từ "Triều Tiên"), và chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, hiện đại mang đậm nét riêng. Tour của Lữ hành Saigontourist sẽ đưa du khách đi ba trong số chín vùng du lịch của Triều Tiên, gồm vùng thủ đô Pyongyang (Bình Nhưỡng), vùng Kaesong (Khai Thành) ở phía nam và vùng núi Myohyang (Diệu Hương Sơn) ở phía bắc thủ đô.

Một góc thủ đô Bình Nhưỡng.

Nói đến Bình Nhưỡng là nói tới sự kỳ vĩ của các tượng đài và những mảng xanh thiên nhiên làm phông nền cho những công trình kiến trúc. Tại đây, du khách ghé thăm Khải Hoàn Môn Bình Nhưỡng (Arch of Triumph) được xây dựng, để tưởng niệm phong trào kháng chiến của nhân dân Triều Tiên chống lại Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945.

Du khách không thể bỏ qua chuyến khám phá những nơi biểu tượng của Triều Tiên như công viên đài phun nước Mansudae (Mansudae Fountain Park), Đài tưởng niệm Mansudae (Mansudae Grand Monument) - nơi đặt tượng đồng của hai lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il), hay tượng đài Thiên Lý Mã (Chollima Statue), quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung).

Du khách còn có dịp ghé thăm ngôi nhà nơi lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) sinh ra và lớn lên, di tích có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Triều Tiên. Du khách hòa mình vào nhịp sống hiện đại của người dân thủ đô khi tận mắt khám phá hệ thống xe điện ngầm tại Bình Nhưỡng; cảm nhận hơi thở cuộc sống của người Triều Tiên nơi phố đi bộ Changjon. Thưởng thức bữa tối trên du thuyền Taedonggang, chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh của thành phố Bình Nhưỡng về đêm cũng là một trải nghiệm thú vị.

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc du khách được sống giữa khung cảnh ngập tràn sắc màu của lá vàng, lá đỏ vào thời điểm đẹp nhất của mùa thu Triều Tiên. Những tượng đài, chùa chiền, lăng tẩm cổ kính như ẩn như hiện giữa rừng cây, thác nước kỳ vĩ. Tương đồng với Hàn Quốc về lịch sử, văn hóa và địa lý nhưng Triều Tiên sẽ mang đến du khách một trải nghiệm rất khác bởi cảnh sắc mùa thu trong “cái nhìn đầu tiên”.

Du khách di chuyển đến Diệu Hương Sơn (Myohyang), nằm cách Bình Nhưỡng 160 km về phía bắc. Đây là một trong bốn dãy núi nổi tiếng nhất trên bán đảo Triều Tiên, với đỉnh cao nhất là Biro cao 1.909 m. Địa điểm nghỉ hè ưa thích của rất nhiều nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên này còn được xem là Thánh địa của dân tộc.

Trong dãy núi hùng vĩ này có tới trên 10.000 thác nước và có tới 360 ngôi tự viện Phật giáo, nổi tiếng nhất là ngôi cổ tự Pohyon (Phổ Hiền Cổ Tự) được xây dựng từ thế kỷ 11, thời Cao Ly, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cụm danh lam thánh tích Phật giáo này luôn là niềm khao khát của nhiều Phật tử mong được một lần tới du ngoạn trong đời.

Du khách tham quan nhà triển lãm Hữu nghị quốc tế (International Friendship Exhibition Hall),nơi lưu giữ hơn 100.000 món quà từ khắp thế giới gửi tặng nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Từ ban công của phòng triển lãm, du khách sẽ thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi Diệu Hương, sau đó ngoạn cảnh ngôi chùa Pohyon cổ kính ẩn hiện trong rừng cây lá đỏ, lá vàng mùa thu.

Bảo tàng Koryo.

Nơi thứ ba du khách sẽ đặt chân tới là Khai Thành (Kaesong), thành phố lịch sử cách Bình Nhưỡng 100 km về phía nam, nằm sát biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc, từng là kinh đô của Vương quốc Cao Ly cách đây hơn 500 năm. Du khách tham quan Khu phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm ghi dấu thời khắc Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên được ký kết vào năm 1953; Thống Nhất Môn (Arch of Reunification hay Monument to Three Charter for National Reunification). Du khách quay về lịch sử của Triều Tiên khi tới thăm Bảo tàng Koryo, được công nhận là di sản thế giới, với nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 11; lăng tẩm của vua Vương Côn (King Wang Kon).

Hành trình Triều Tiên sẽ trở nên thân quen hơn khi du khách thử những món ăn truyền thống của xứ sở hoa mộc lan. Lữ hành Saigontourist sẽ đưa bạn đến Khai Thành (Kaesong) thưởng thức Pansangi - loại kimchi ngon nổi tiếng ở đây, sau đó là món cơm trộn Bibimbap ngon nhất tại nhà hàng địa phương ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ẩm thực Triều Tiên thậm chí còn hút hồn bạn bởi món vịt quay đặc trưng nơi này. Đừng quên mua về làm quà các loại nhân sâm, quà lưu niệm “Made in Triều Tiên”.

Kim Ngân