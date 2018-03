Thái Lan phạt 3.200 USD với người hút thuốc trên bãi biển / Các mức tiền phạt nếu vi phạm khi đi máy bay

Vụ náo loạn xảy ra ở sân bay Auckland, New Zealand ngày 11/2. Một nữ hành khách sau khi làm thủ tục kiểm tra an ninh đã tự ý đi ra ngoài để hút thuốc, thay vì đi thẳng đến khu vực ngồi chờ lên máy bay.

Tại các sân bay đều có khu vực riêng dành cho người hút thuốc. Ảnh: News.

Vì nghĩ rằng đã kiểm tra an ninh xong, khi quay lại người phụ nữ không làm thủ tục kiểm tra lần nữa. Cô tự ý đi thẳng vào bên trong khu vực sân bay. Hành động này của người phụ nữ khiến hệ thống an ninh hàng không bật báo động. Các nhân viên sân bay đã phải giữ cô lại, NewYorkpost đưa tin.

Để đảm bảo an toàn bay, tất cả hành khách đi cùng chuyến bay với người phụ nữ này buộc phải rời khỏi máy bay để kiểm tra an ninh một lần nữa. Do vậy, họ bị trễ mất 2 tiếng so với lịch trình. Việc này khiến nhiều người bức xúc, khi họ đã phải ngồi đợi chuyến bay cất cánh muộn do sương mù trước đó.

Người phát ngôn của sân bay cho biết: "Hành động này được chấp nhận là không cố ý, song nó vẫn khiến cho một số chuyến bay bị trì hoãn và hành khách bị ảnh hưởng".