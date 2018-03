Du khách bị trục xuất vì một tấm ảnh trên mạng xã hội / Du khách tấn công cảnh sát để được trục xuất về nhà

Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Auckland, New Zealand khi nhân viên an ninh phát hiện ba túi xúc xích trong balô của một hành khách, qua máy quét ở cổng kiểm tra an toàn sinh học, Stuff đưa tin ngày 12/1.

Chủ nhân chiếc balô là một người đàn ông Bỉ, anh ta thừa nhận đã cố tình mang theo vật cấm và khẳng định mình biết luật lệ an ninh thực phẩm nghiêm ngặt của New Zealand.

Ba gói xúc xích nam hành khách mang khi nhập cảnh. Ảnh: Stuff.

Craig Hughes, quản lý khách hàng của Bộ các ngành Công nghiệp Cơ bản New Zealand, xác nhận về vụ việc. Ông Hughes cho biết, hành khách người Bỉ đã bị từ chối nhập cảnh sau khi mang xúc xích thịt lợn và salami (một loại xúc xích từ thịt heo và bò, để lên men rồi sấy khô) qua cổng sân bay. “Hai loại thực phẩm này đều có thể mang mầm bệnh đe doạ đến nền nông nghiệp của New Zealand”, ông nói.

Ông Hughes nhấn mạnh rằng tất cả hành khách đến New Zealand đều được yêu cầu rõ ràng phải khai báo hoặc huỷ bỏ mọi sản phẩm có thể gây hại tới an ninh sinh học của quốc gia này.