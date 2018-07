Chuyên gia hang động ở Việt Nam sang Tham Luang để học hỏi cách cứu hộ / Người từng thoát nạn ở Tham Luang: 'Hang như một mê cung"

Ngày 10/7, huấn luyện viên cùng 12 cầu thủ của đội bóng Lợn Hoang đã được đưa ra ngoài. Khoảng 1.000 người tham gia vào quá trình cứu hộ này.

Người thân của đội bóng nhí cầu nguyện trước bức tượng Phật gần hang Tham Luang, Mae Sai, Chiang Rai. Ảnh: AP.

Chiến dịch giải cứu đội bóng nhí khỏi hang Tham Luang đã khiến dư luận trên toàn thế giới đổ dồn về Thái Lan, điểm đến thân thiện với khách nước ngoài. So với nhiều địa danh khác ở Thái Lan, Chiang Rai không phải nơi quá quen thuộc với du khách quốc tế. Tỉnh này nằm cách Bangkok 759 km và hơn 1.500 km tới Phuket.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã lên kế hoạch đưa hang Tham Luang trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch, trước khi toàn bộ đội bóng nhí được giải cứu thành công.

Karuna Dechatiwong, Giám đốc điều hành tại Chiang Rai của TAT, trả lời Bangkok Post rằng giới chức dự định phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để quảng bá hang Tham Luang.

"Sau khi đội cứu hộ tìm thấy 12 cầu thủ trẻ cùng huấn luyện viên vào đêm 2/7, hang động này đã trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước quan tâm", bà Dechatiwong nói.

Bên trong hang Tham Luang. Ảnh: Thaipbs.

Cơ quan này đang xây dựng một cung đường khám phá hang dành cho du khách muốn thăm nơi đội bóng mắc kẹt. Tour sẽ đưa khách tới những cộng đồng lân cận, gồm làng nghề làm giấy từ gỗ dâu tằm và làng canh tác hạt chè tươi.

Du khách chỉ có thể vào hang động trong vườn quốc gia Khun Nam Nang Non vào mùa mưa khi chính quyền cấp phép, do nguy cơ lũ quét xảy ra. Những nhà chức trách ngành du lịch cũng sẽ yêu cầu chính quyền địa phương nâng cao tiêu chuẩn an toàn để bảo đảm du khách không gặp rắc rối.

Thợ lặn tham gia giải cứu khâm phục tinh thần của đội bóng nhí Thái Lan

Thợ lặn khâm phục tinh thần của đội bóng nhí Thái Lan. Video: BBC.

Hiện chưa có thông tin chính xác du khách sẽ được vào sâu tới mức nào trong hang. Khách tham quan có thể sẽ không thấy được mỏm đá - nơi đội bóng nhí sống sót trong 9 ngày nhờ uống nước từ thạch nhũ, theo New York Post.

Chiang Rai thu hút tới 2,7 triệu lượt khách vào năm 2017, nhưng con số năm nay dự kiến sẽ tăng đáng kể.