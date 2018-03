Hành khách uống cạn rượu vì không muốn bị tịch thu / Sân bay Trung Quốc đền khách Việt vali mới vì hành lý bị móp

Hãng hàng không quốc tế Thai Airways International mới đây thông báo quy định mới cho hành khách mua vé hạng thương gia của dòng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, Traveller đưa tin ngày 20/3. Ngoài lệnh cấm dành cho những người béo phì (vòng 2 lớn hơn 142,24 cm), hành khách cũng không được phép bế trẻ sơ sinh trên đùi khi ngồi trên máy bay.

Những hành khách có vòng 2 quá lớn thường phải xin thêm dây nới đai an toàn. Ảnh: Alamy.

Thông báo trên vấp phải nhiều lời phàn nàn trên mạng xã hội, sau đó hãng hàng không phải đưa ra lời giải thích. Pratthana Pattanasirim, giám đốc bộ phận an ninh và phân luồng chuyến bay của hãng, nhấn mạnh rằng những quy định mới được ban hành nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Hành khách có vòng 2 quá khổ hay bế con nhỏ trên đùi sẽ cản trở túi khí an toàn mở ra khi máy bay gặp sự cố. Do máy bay Boeing mới được thiết kế theo những tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ.

Bế trẻ nhỏ trên máy bay có thể giúp các bé ngoan hơn, nhưng đây cũng là tư thế ngồi nguy hiểm khi máy bay gặp sự cố. Ảnh: Shutterstock.

Đây không phải lần đầu tiên các hãng hàng không quốc tế đưa ra quy định dành cho những hành khách quá khổ. Năm 2013, Samoa Air là hãng đầu tiên tính giá vé máy bay theo cân nặng. Hãng hàng không này từng tính 0,5 USD cho mỗi kilogram hành khách lên máy bay, gồm cả hành lý. Quy định này được ban hành bởi Samoa là một trong những nơi có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới, khiến các hãng hàng không hoạt động tại đây tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Năm 2016, Hawaiian Airlines cũng đưa ra chính sách mới cho hành khách bay từ thủ phủ Pago Pago của Samoa. Các chuyến bay qua thành phố này không còn cho phép hành khách được tự chọn ghế ngồi khi đặt vé trên mạng.

Thay vào đó, hãng yêu cầu khách phải đứng lên bàn cân và ngồi số ghế theo chỉ định để giúp máy bay cân bằng với chỉ dẫn của nhà sản xuất. Phương pháp này được cho là sẽ hạn chế việc chênh lệch giữa số lượng ghế có người lớn trong một hàng, còn trẻ em ngồi cùng một khu và thậm chí có những chỗ bị trống. Quy định này vấp phải nhiều chỉ trích, hai doanh nhân ở Samoa đã đâm đơn kiện hãng bay lên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ.