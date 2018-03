Hai nữ du khách bị cướp tiền và cưỡng bức tại Senegal

Nữ du khách bị thương nặng vì cướp cưỡng bức trên đường phố Mỹ / Du khách bị tấn công tình dục ở Rome

Quân đội Senegal xác nhận vụ tấn công xảy ra ngày 25/1, gần thị trấn nhỏ Dioloulou, miền nam Casamance. Tuy là một trong những vùng nghèo nhất ở Senegal, Casamance là điểm du lịch nổi tiếng với những khu rừng nhiệt đới và bãi biển đầy cát trắng, Reuters đưa tin.

Diouloulou có những bãi biển tuyệt đẹp, thu hút nhiều du khách. Ảnh: Airbnb.

Theo điều tra, bốn du khách Tây Ban Nha đang trên xe thuê với một tài xế người địa phương khi băng cướp bất ngờ tấn công. Chúng lấy được hơn 4.000 euro tiền mặt (khoảng 112,8 triệu đồng), cưỡng bức hai nữ du khách trước khi lấy xe bỏ trốn. Quân đội Senegal đang truy lùng những kẻ tấn công.

Đại sứ quán Tây Ban Nha lên tiếng xác nhận vụ việc song không đưa ra bình luận. Họ cho biết sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ nhóm người gặp nạn.

Đây là vụ bạo lực thứ hai ở Casamance năm 2018, là hồi chuông báo động về vấn đề an toàn và an ninh cho du khách. Đầu tháng 1, một tay cướp chưa xác định danh tính tấn công nhóm người địa phương đang đi tìm củi, giết chết 14 người và khiến vài người bị thương. Động cơ của vụ xả súng chưa được làm rõ, do đó, quân đội đã được cử tới đây để điều tra.