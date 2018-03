Đài phun nước từ miệng người dân ở Chicago / Du khách bị phạt vì diễn lại cảnh nóng bỏng như phim

Theo số liệu mới từ quỹ từ thiện Caritas, ban quản lý đài phun nước Trevi thu thập được gần 1,5 triệu USD tiền xu mà du khách ném xuống trong năm 2016, Independent đưa tin ngày 13/4.

Con số này nhiều hơn khoảng 100.000 USD so với lượng tiền thu được trong năm 2013, do người ta đóng cửa trong vòng 17 tháng (2014-2015) để tu sửa với chi phí lên tới 2,2 triệu USD.

Đài phun nước Rome gom gần 1,5 triệu USD tiền du khách cầu may Hoạt động thu gom tiền xu tại đài phun nước Trevi. Video: Oiradrex.

Được xây dựng từ năm 1723, đài phun nước Trevi nổi tiếng với nhiều nhân vật trong truyền thuyết và trở thành một trong những điểm tham quan biểu tượng trên thế giới, sau khi xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển như "La dolce vita" hay "Three coins in the fountain" (Ba đồng xu ở đài phun nước).

Nơi này từng là máng nước thời La Mã, dẫn nước suối trên núi về kinh thành phục vụ dân chúng. Ngày nay, nước ở Trevi vẫn được coi là nguồn nước suối thiêng mà người dân gọi là Aqua Vergine.

Theo truyền thống, những du khách đến thăm đài phun nước Trevi sẽ đứng quay lưng lại và dùng tay phải ném một đồng xu qua vai trái nếu ước quay trở lại Rome vào một ngày nào đó. Ảnh: Trip Wow.

Ước tính mỗi ngày có hơn 3.000 USD được ném vào đài phun nước. Số tiền này được thu lại vào ban đêm và dùng để trợ cấp cho những người nghèo ở Rome.

Năm 2011, Trevi thu về một triệu USD. Năm 2002, một người đàn ông đã đánh cắp 1.000 USD tiền xu tại đây.