Du khách bắt đầu hành trình tham quan Little Sài Gòn nhộn nhịp, nơi tập trung cộng đồng người Việt đông nhất tại bang California. Trong thương xá Phước Lộc Thọ, khách được tự do tham quan và mua sắm tại các cửa hàng, quán ăn do chính cộng đồng người Việt Nam làm chủ. Đây cũng là nơi hội họp hàng năm mỗi dịp lễ tết của cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ.

Sau đó, xe đưa đoàn đi xuyên hoang mạc Mojave thuộc quận San Bernardino trên đường 66 được nhắc đến trong lời bài hát “Route 66” của ban nhạc Rolling Stones. Trên đường, đoàn dừng chân mua sắm tại chuỗi siêu thị Barstow, nằm ở phía Tây hoang mạc Mojave, rộng đến hơn 50.000 m2 với nhiều hàng hiệu. Đây là một lựa chọn Outlet Mall khó cưỡng đối với du khách khi có thể tìm được những món hàng hiệu với giá cả phải chăng.

Du khách sẽ được hòa vào nhịp sống sôi động của nước Mỹ.

Đến Las Vegas, tham gia chương trình Night tour. Xe đưa du khách chạy dọc theo trục đường nhộn nhịp, tràn ngập ánh sáng của Las Vegas để ngắm nhìn “The Strip”– con đường dài hơn 6 km tập trung những khách sạn và casino tiếng tăm và sang trọng bậc nhất như Bellagio nổi tiếng với màn trình diễn nhạc nước ngoài trời hoành tráng, Ceasars Palace với lối kiến trúc Roma cổ, tinh xảo cùng rất nhiều bức tượng mang tên các vị hoàng đế La Mã. Caesars Palace luôn là nơi dừng chân của các vị khách VVIP, trong đó có tổng thống Barack Obama và nữ danh ca Celine Dion. Khách sạn Venetian với hệ thống kênh rạch nhân tạo mô phỏng thành phố Venice của Italy.

Las Vegas - thủ đô giải trí của Mỹ còn có nhiều tên gọi: thành phố không ngủ, thành phố néon, thành phố tội lỗi.

Du khách còn được đi tham quan đập thủy điện Hoover Dam lớn nhất nước Mỹ và hồ Mead. Trở về Las Vegas, du khách đi mua sắm hàng hiệu giảm giá tại Premium Outlet Mall với nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Du khách không thể bỏ qua Freemont– một trong những khu phố đầu tiên của Las Vegas. Vào buổi tối sẽ có những chương trình biểu diễn ánh sáng neon trên phố này. Cả đường phố được bao bọc bởi một mái vòm là hàng triệu đèn neon và đèn led trình chiếu những show về ca nhạc, về vua nhạc Elvis Presley huyền thoại.

Một điểm tham quan không thể bỏ qua với bất kỳ du khách nào đến Mỹ là công viên Universal Studios. Đây là trường quay của các bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh thế giới như King Kong, Hàm cá mập, Công viên khủng long... Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến các kỹ xảo âm thanh khói lửa và nước trong các cảnh động đất, cháy nhà, nổ xe, mưa và nước lũ. Xem phim không gian 4 chiều, du khách sẽ được thử cảm giác hồi hộp trong hầm mộ của bộ phim Mummy Return, chụp hình cùng các nhân vật của các bộ phim nổi tiếng như Người nhện, Người dơi, Thuyền trưởng Jack Sparrow...

Điểm đến cuối cùng của đoàn là Con đường danh vọng Hollywood (Hollywood Boulevard). Đây là nơi ghi dấu tên tuổi của các ngôi sao nổi tiếng như Marilyne Monroe, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Harrison Ford, Anthony Hopkin. Dolby Theatre (Kodak Theatre) là nơi trao giải thưởng Oscar. Đồi Beverly (Beverly Hills) là khu vực biệt thự sang trọng và giàu có của các ngôi sao Hollywood.

Tour đưa du khách đến những điểm du lịch hấp dẫn của nước Mỹ.

Kim Ngân