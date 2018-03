20 năm sau khi nghe những câu chuyện từ ông nội, Ruzo cuối cùng cũng tìm được một người thực sự nhìn thấy dòng sông, chính là dì của anh. Ruzo hiện đang viết một cuốn sách về hiện tượng này. Cuốn sách có tên The Boiling River. Adventure and Discovery in the Amazon (tạm dịch là Dòng sông sôi, Cuộc phiêu lưu và Khám phá trong rừng rậm Amazon). Ruzo hy vọng rằng cuốn sách của anh sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng đến kỳ quan thiên nhiên có thật này và để tâm bảo vệ nó trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ việc khai thác gỗ bất hợp pháp. Ảnh: nationalgeographic.