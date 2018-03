Những quốc gia không được phép ốm khi đến thăm / Những sự thật bất ngờ về các quốc gia

Dưới đây là một số điều lạ lùng có thể bạn chưa biết về những điểm đến còn ít người biết trên thế giới.

Kiribati

Đảo quốc Kiribati có vô số hòn đảo lớn, nhỏ nằm rải rác ở Thái Bình Dương, khắp các bán cầu Đông - Tây - Nam - Bắc. Với địa hình như vậy, quốc gia này được coi là độc đáo nhất thế giới, nằm trên cả 4 bán cầu.

Kiribati là quốc đảo nằm cùng lúc trên 4 bán cầu. Ảnh:Thrillist.

Micronesia

Liên bang Micronesia là quốc gia được tạo thành từ vô số hòn đảo trải dài khắp Thái Bình Dương, trong đó có Yap. Trước đây, trên hòn đảo này, dân bản địa sử dụng cách thức truyền thống là dùng những phiến đá khổng lồ quý hiếm để giao dịch. Ngày nay, chỉ còn một bộ phận người dân sử dụng cách này, phần còn lại được thay thế bằng tiền giấy.

Nauru

Nằm ở nam Thái Bình Dương, quốc gia nhỏ bé này không có thủ đô chính thức. Nauru cũng là quốc gia có nhiều người dân bị béo phì. Trung bình chỉ số cơ thể BMI của họ khoảng 34-35, trong khi người bình thường chỉ từ 18,5 đến 24,5.

Nieu

Tại quốc đảo nhỏ xinh nằm giữa Thái Bình Dương này, chính phủ cho in tiền xu với hình các nhân vật nổi tiếng như Pokemon, Disney hay Star Wars. Do có mối quan hệ khăng khít với New Zealand, đồng tiền của nước này cũng được chấp nhận tại Nieu. Đây cũng là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới đang phủ sóng wifi miễn phí ở tất cả mọi nơi.

Tại Neiu, bạn có thể sử dụng đồng tiền này để mua bất kỳ thứ gì mình muốn. Ảnh: Thrillist.

Tuvalu

Với đuôi tên miền độc đáo .tv (đọc giống tivi trong tiếng Anh), Tuvalu đã bán nó với giá 50 triệu USD - số tiền bằng một nửa GDP cả nước này tại thời điểm bán.

Ethiopia

Dù không phải là quốc gia quá hẻo lánh hay ít người biết đến, cách sử dụng thời gian của người dân nơi đây lại khiến hầu hết du khách bất ngờ.

Do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các giáo hội, đất nước này vẫn theo lịch truyền thống. Thế kỷ thứ 16, Kitô giáo quyết định thay đổi năm Chúa Jesu ra đời (nhanh hơn 7 năm như ngày nay) nhưng những người dân ở Ethiopia vẫn duy trì lịch ban đầu. Vì thế, tới năm 2007, người dân ở đây mới bước sang thiên niên kỷ mới. Dù vậy, họ vẫn có thêm lịch theo cách tính của người phương Tây (dương lịch).

Anh Minh (theo Thrillist)