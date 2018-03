Trung Quốc đưa 22 hành khách đầu tiên tới cực Nam trái đất / Khách Trung Quốc kéo đuôi, voi nổi điên giết chết hướng dẫn viên

Nhà báo Elena Pototskaya đã ghi lại khoảnh khắc một nhóm du khách Trung Quốc khi đang cởi trần và tắm dưới suối Yeyemu ở Oymyakon, Siberian Times đưa tin.

Nhiều người dân địa phương cảm thấy ái ngại khi phải ra khỏi nhà trong lạnh giá. Họ đều tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của khách nước ngoài.

Du khách Trung Quốc tắm ở suối đóng băng -60 độ C Nữ nhà báo chia sẻ video du khách Trung Quốc run rẩy dưới suối đóng băng tại Nga. Nguồn: YouTube.

Một nhiệt kế điện tử mới ở ngôi làng ghi nhận, nhiệt độ đã xuống -62 độ C. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó bị hỏng do trời quá lạnh. Trong khi đó, chính quyền quận Oymyakon, phía đông Siberia ghi nhận con số kỷ lục là -67,7 độ C vào năm 1993, khiến nơi này trở thành nơi lạnh nhất ở Bắc bán cầu.

Người dân nơi đây đã quá quen với những cơn bão tuyết và nhiệt độ thấp như vậy. Mọi hoạt động trong cuộc sống của họ vẫn được duy trì bình thường. Ở Yakutsk, nhiệt độ vài ngày nay rơi khoảng -50 độ C song các chợ cá vẫn mở cửa và kinh doanh tốt. Người dân có thể đạp xe đi trong bão tuyết dù cả bầu trời tuyết rơi trắng xóa, khiến lông mi, tóc hay lớp ngoài quần áo của họ nhanh chóng bị đóng băng.