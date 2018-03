Du khách chết sau khi sex với gái mại dâm ở Thái Lan / Du khách phản đối vì kẻ định cưỡng bức mình bị phạt nhẹ

Một du khách giấu tên đến từ châu Âu đã bị cảnh sát Pattaya, Thái Lan bắt vì tội say xỉn, tấn công mọi người xung quanh và đập phá nhà cửa, xe cộ bên đường. Nguyên nhân của cuộc "làm loạn" này là du khách uống rượu liên tục trong 24 giờ, dẫn đến việc mất kiểm soát hành vi.

Sau khi đập phá các tòa nhà xung quanh, người đàn ông chạy vào quán bar và tấn công khách trong đó. Cảnh sát đã tóm được người đàn ông này ngay sau đó trong tình trạng toàn thân đẫm máu. Ảnh: The Sun

Khi bị cảnh sát còng tay, du khách này dính đầy máu trên người. Theo cảnh sát, vết thương do chính người này gây ra, ông đã tự cắt tay do say xỉn. Hiện du khách này được đưa tới bệnh viện và bị cảnh sát coi chừng nghiêm ngặt. Các bác sĩ đang xác định tình trạng của người đàn ông giấu tên này.

Pattaya là điểm du lịch quen thuộc của Thái Lan đối với các du khách muốn tận hưởng những bãi biển cát thiên đường. Tuy nhiên, thành phố này cũng nổi tiếng là thủ phủ của các buổi tiệc tùng, với nhiều quán bar, tiệm massage và những câu lạc bộ đêm 24 giờ.

Xem thêm Du khách giết vợ để cặp kè gái bán hoa ở Thái Lan bị bỏ tù

Vân Phạm (theo The Sun)