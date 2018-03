Cứ mỗi mùa hoa anh đào nở từ khoảng cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4, du khách bốn phương lại rộn ràng thưởng ngoạn sắc hoa đằm thắm nhưng có một sức hút đến lạ kỳ. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ như hoa tulip, mà chỉ có màu trắng, hồng tinh khôi với nhiều gam màu đậm nhạt. Hoa anh đào không chỉ có ở Nhật Bản mà còn có ở Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Canada...

Xuân về, những cánh hoa anh đào nở rộ lẫn khuất trong những ngôi đền chùa trầm mặc, cổ kính. Người Nhật đã mang hoa anh đào đến nhiều miền đất trên thế giới, để rồi cứ mỗi mùa hoa nở, mọi người lại xốn xang trước vẻ đẹp dịu dàng và rộn ràng trẩy hội. Hàng triệu cây anh đào khoe sắc rực rỡ trong các công viên Ueno, Asukayama, Kitanomaru, Yoyogi của thủ đô Tokyo, mang đến cho lữ khách cảm giác thư thái và bình yên. Đặt chân đến công viên Maruyama của cố đô Kyoto, bạn sẽ được hòa mình vào rừng hoa anh đào khoe sắc trong nắng xuân. Nơi nào có hoa anh đào là nơi đó có tiếng đàn, tiếng hát… chen lẫn mùi rượu sakê của nhóm người ngồi tụ tập dưới cội đào già rợp bóng mát.

Thưởng ngoạn hoa anh đào còn là một phần trong đời sống tinh thần của người dân xứ Hàn. Trong đó, lễ hội hoa anh đào lớn nhất diễn ra từ ngày 1/4 đến 11/4 tại thành phố Jinhae mới là tâm điểm chú ý của người dân xứ Hàn. Hàng triệu lượt khách đến tham quan và thưởng lãm hơn 300.000 cây anh đào khoe sắc trên các con phố, bờ sông, dọc hai bên đường ray xe lửa... Ngoài ra, tại thủ đô Seoul, con đường hoa anh đào Yunjungno dài hơn 5km nằm phía sau tòa nhà Quốc hội cũng là điểm ngắm hoa anh đào được nhiều người dân xứ Hàn ưa thích. Với 1.400 cây anh đào được trồng san sát nhau, nở bung sắc trắng, hồng đã tạo thành con đường phủ đầy hoa quyến rũ.

Đặc biệt, ở Đài Loan, hoa anh đào bừng nở sớm hơn các quốc gia khác, bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến tháng 4. Có hơn 1.000 loại hoa đào được trồng tại công viên Dương Minh Sơn tạo thành bức tranh thiên nhiên lộng lẫy làm say lòng biết bao du khách. Đến đây, bạn sẽ tha hồ ngắm những cánh hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc. Ngoài ra, nếu du lịch đến miền Bắc Đài Loan, bạn có thể ghé suối nước nóng Wulai, miền Trung là hồ Wushe, Aowanda, Sun Moon và miền Nam là núi Alisan, công viên Zhaoping… đều là những điểm tham quan nổi tiếng của những người yêu sắc hồng của hoa anh đào.

Tại nước Mỹ, năm nào cũng vậy, khi mùa xuân đến, hoa anh đào làm cho thủ đô Washington DC thêm phần tráng lệ. Dòng người du xuân trẩy hội thưởng ngoạn 3.800 cây anh đào nở rợp trời ở công viên National Mall, trải dài từ Capitol Hill đến tượng đài Lincoln, hai bên bờ sông Potomac tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp. Dưới tiết trời xuân ấm áp, sắc hoa anh đào tràn ngập các con đường dẫn vào công viên in bóng trên mặt nước, hòa cùng các loại hoa khác. Trong đó, hồ Tidal Basin nổi bật giữa trời xanh bên những cội đào già, vài đôi vịt uyên ương điểm tô mặt hồ thật sống động. Hòa vào dòng người đông đúc, trẩy hội hoa anh đào Washington D.C năm nay dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4. Du khách sẽ thưởng ngoạn hoa và tận hưởng không khí mát mẻ hòa trong hương hoa thơm ngát.

Mùa xuân dường như đọng lại trên những con phố rực rỡ hoa anh đào những ngày tháng 4 đầy nắng nơi thành phố Vancouver làm nức lòng dân địa phương và du khách. Trong đó, công viên Stanley Park được xem là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất của Canada. Thả bộ trong công viên, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những hàng cây anh đào ửng hồng kết thành hình mái vòm. Ngoài ra, công viên High Park thủ đô Toronto cũng đắm chìm trong sắc hoa anh đào. Những con suối nhỏ chạy quanh công viên, những hàng cây khẳng khiu nối liền con đường dẫn đến những tòa lâu đài cổ kính làm cho cảnh vật nơi đây thật yên bình và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Thư Kỳ