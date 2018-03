Chú mèo mù ở Seattle thích leo núi / Chú chó lai sói chinh phục Mông Cổ

Không giống các trạm cưu mang chó, mèo thông thường, The Cat House on the Kings trông như một khách sạn, trang bị đầy đủ tiện nghi trên khoảnh đất rộng lớn, được xem là thiên đường cho những chú mèo vô gia cư tại Mỹ.

“The Cat House on the Kings” (Ngôi nhà mèo bên dòng sông Kings) - là trụ sở của một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ đang cưu mang hơn 700 chú mèo vô chủ. Nơi đây tọa lạc trên một khoảng đất rộng hơn 48.500 m2 dọc sông Kings ở Parlier, hạt Fresno, bang California (Mỹ).

Được xem như vùng đất thiên đường, những chú mèo vô gia cư thoải mái tận hưởng sự đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên với rất nhiều cây cối, bàn ghế, máy tính và bất cứ thứ gì khiến chúng cảm thấy dễ chịu để leo trèo hoặc cuộn tròn lại rồi ngủ.

Với các du khách, việc ghé thăm nơi đây sẽ để lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm kỳ lạ. Lũ mèo xuất hiện ở bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy, ngay khi đang đứng hay ngồi.

Ngôi nhà này cũng là nơi trú ẩn của những con mèo già hay đang ốm bệnh. Tất cả công việc chăm sóc đều do đội ngũ nhân viên và các tình nguyện viên đảm trách với tinh thần cộng đồng cao.

Từ khi thành lập cách đây 23 năm, ngôi nhà mèo bên sông Kings đã cứu mạng hơn 23.000 con mèo lang thang và 7.000 chú chó vô chủ. Đến nay, con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Ở các nước phương Tây, chó mèo hoang thường được tổ chức bảo trợ thu thập, cưu mang và chăm sóc cho tới khi chủ mới tới nhận nuôi. Tuy vậy, trường hợp quá lâu nhưng không ai đến nhận nuôi, chúng sẽ bị buộc tiêm thuốc đến chết để tiết kiệm không gian sống cho những con mới.

Việc bố trí nơi ăn chốn ở tử tế và an toàn cho những con vật nuôi này trong lúc đợi tìm chủ mới được xem là hết sức thiết yếu, nhất là trong bối cảnh hạt Fresno – nơi cũng có trạm cứu hộ chó mèo – tiêm thuốc đến chết tới 65.000 động vật mỗi năm.

Người sáng lập tổ chức này có tên Lynea Lattanzio – khới nghiệp chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi trên mảnh đất rộng khoảng 24.000m2 vào năm 1992. Tới nay, cô thường bị đùa rằng ngôi vị người chủ đã bị lung lay, nhường chỗ cho lũ mèo.

Ngay khi bước chân vào khuôn viên ngôi nhà, bạn đã bị "theo dõi" bởi hàng chục cặp mắt từ mọi nơi của lũ mèo.

Không chỉ được chăm sóc tận tình, lũ mèo được tham gia nhiều hoạt động thú vị, trong đó có vẽ chân dung và đóng khung, treo tường hình ảnh của chính chúng.

Mèo con được bố trí ở phòng riêng và hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt hơn. Du khách vẫn được ghé thăm bởi cách tương tác với con người được xem là liệu pháp điều trị tâm lý tốt đối với mèo.

Khi đã trở nên thân quen, những con mèo sẽ trở nên cởi mở với các du khách và sẵn lòng quấn quít bên họ mọi nơi.

Rất nhiều giống mèo cùng tập trung về đây, trong đó có cả những con lai giữa nhiều chủng khác nhau.

Một trong những hành động được các nhân viên nơi đây đánh giá cao nhất đối với du khách là việc quyên góp trực tiếp cho lũ mèo thông qua đồ ăn, nước uống hoặc các vật phẩm khác.

Trần Hằng (theo Boredpanda)