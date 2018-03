Năm 1849, một đoàn người đi đãi vàng do cố tìm một lối đi tắt đã vô tình lọt vào thung lũng này. Họ bị mất phương hướng, trải qua những ngày tháng đói khác, bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và bị côn trùng, rắn, bọ cạp tấn công. Nhiều người đã vùi xác ở nơi khác nghiệt này. Đến tháng 1/1850, một thành viên duy nhất trong đoàn mới thoát được ra. Năm 1941, một đoàn điều tra Mỹ do mất phương hướng cũng lạc vào đây và không ai trở về. Năm 1949, một đoàn thám hiểm khác lại tiến vào thung lũng. Một vài người đã thoát khỏi nơi này, nhưng sau đó cũng chết một cách khó hiểu. Do đó, thung lũng này có tên gọi là thung lũng Chết. Dù điều kiện ở trong lòng thung lũng rất khắc nghiệt, quang cảnh quanh nó lại là một thế đối lập. Phía tây thung lũng là chân của dãy Nevada. Vùng tiếp giáp có nhiều khe núi dọc ngang, những cây cột bằng đá. Dưới ánh nắng mặt trời, cảnh sắc được miêu tả là đẹp rực rỡ. Do đó, nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Năm 1933, Mỹ biến nơi đây thành công viên quốc gia, và lúc nào cũng tấp nập khách đến nghỉ đông.